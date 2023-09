Szombaton különleges akusztikus koncertet ad a Dirty Slippers!

Az idei évben szép angliai sikereket elért Dirty Slippers, szombat este, ingyenes, akusztikus koncertet ad a Hard Rock Hotel Passage-on, a Nagymező utcában.

A zenekar első budapesti koncertje az angliai bulik után, úgyhogy várhatóan egy különleges este elé néz a közönség.



A Lobó-Szalóky Lázár által vezetett produkció augusztusban jelentkezett "Wide Open" című vadiúj dalával, amelynek producere Tim Palmer volt, aki a U2-val és Bon Jovi-val is dolgozott.



A dal felkerült több angol városi rádió heti toplistájára is és a zenekar szeptemberben élőben is bemutatta Londonban, az ikonikus Hope and Anchor klubban.



A fővárosi koncert azonban más lesz: most akusztikus köntösben szólalnak meg majd a dalok és egészen biztosan elhangzik majd pár remek sztori is a zenekar angliai élményei közül.



Kezdés: 20:00 , További információk a www.facebook.com/dirtyslippers oldalon, valamint asztalfoglalás a starservice@hrhbudapest.com e-mail címen.

[2023.09.29.]