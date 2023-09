Saya Noé a V4-országokban is turnézik új lemezével A visegrádi együttműködés országaiban is turnézik új lemezével Saya Noé, aki október 7-én az újbudai A38 hajón mutatja be először Jupiter című anyagát. A tizenkét dalt tartalmazó album Saya Noé (Kőrös Mimi) második lemeze. Október 21-én Krakkóban, 24-én Varsóban lép fel, a tervek között szerepel egy katowicei, prágai és pozsonyi koncert is - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.

Saya Noé alternatív pop-noir hangzásáról ismert, amely sajátos, kórus hatású énekharmóniákat kever erős, sötét basszusokkal. Zenéjében megjelennek az elektronika, a triphop, a trap, a downtempo és a house műfaji jellegzetességei is. Malajziában, Kuala Lumpurban nőtt fel, klasszikus zenész családban. Magyarországra költözését követően a budapesti imPro Schoolban tanult zenei producernek és indította el a karrierjét. 2020-ban együtt dolgozott a Grammy-díjas brit producerrel, Matt Lawrence-szel, aki olyan világsztárokkal alkotott, mint Adele, Amy Winehouse, Beyoncé, a U2 vagy a Rolling Stones.



A hazai és külföldi koncertek mellett az online térben is aktív: az egyik legsikeresebb magyar zenész a Twitch-en, 44 ezer nemzetközi követője hetente többször nézheti élőben. Az énekesnő idén a Spotify női előadókat támogató, Equal nevű nemzetközi kampányának nagykövete lett. Ennek köszönhetően bekerült a Spotify magyar és global playlistjeibe, és arcképe megjelent New Yorkban a Time Square óriáskivetítőjén.



Állandó szereplő a HOTS magyar zenei exportiroda top 10-es listáján mint az egyik legpotenciálisabb hazai produkció, amely képes lehet a nemzetközi színtéren is megállni a helyét. Tavaly Artisjus-díjat kapott az év könnyűzenei dalszerzője és alkotója kategóriában.

"A Jupiter az elmúlt két évemről szól. Sok magas és mély pillanatot éltem át, ezeket foglaltam dalokba. Az album első néhány száma az álmodozás világába repít, az anyag másik fele visszahoz a földre. Tavaly egyik napról a másikra Malajziába költöztem, ahol nyolc hónapig beteg édesapámnak kellett segíteni. Ez az időszak előhozta belőlem a nosztalgiát, a befelé fordulást, mindennek az átértékelését" - idézte Saya Noét a közlemény.



A lemez megjelenéséhez egy új videó társul Jupiter I. címmel, a klip rendezője Kelemen Barnabás, az operatőr Székelyhidi Márk volt. Saya Noé a videóban egy bolti eladót játszik, aki arról álmodozik, hogy asztronauta.



Az október 7-i lemezbemutató koncerten az A38-on Saya Noé előtt Noira lép fel. [2023.09.30.]

