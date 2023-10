A kultikus amerikai zenekar újra Budapesten játszik Újra a magyar fővárosban lép fel a Swans. A nyolcvanas évek New York-i underground/no wave színterének kultikus formációja november 4-én szombaton az Akvárium Klubban ad koncertet. A csapat legutóbb hét éve járt Budapesten, ezúttal idén nyáron megjelent tizenhatodik lemezét, a The Beggart mutatja be - tette közzé a szervező Fekete Zaj Fesztivál. A Swanst Michael Gira (gitár, ének) alapította 1982-ben, napjainkra egyedül ő maradt a negyven évvel ezelőtti felállásból, miközben a csapatban több tucatnyian fordultak meg az évtizedek során.



A Swans 1997-ig a New York-i no wave színtér meghatározó szereplője volt, akkori albumai közül kiemelkedik a Children of God (1987), valamint a White Light from the Mouth of Infinity (1991). A posztpunk csapat meghatározó hatást gyakorolt az utána következő amerikai zenészgenerációra.



Tizenhárom éven át a Swans tagja volt Michael Gira akkori párja, a kísérletező kedvéről és meghökkentő énekstílusáról elhíresült énekesnő, Jarboe is, aki később szólóban többször is fellépett Budapesten.



A zenekarvezető 1997-ben feloszlatta a Swanst, és előbb Angels of Light néven alakított új formációt, majd szólóalbumokat készített. Aztán 2010-ben úgy döntött, aktivizálja a Swanst, a régi társ, Norman Westberg gitáros mellett ismét új tagokkal kiegészülve, és a gyökerektől eltérő, friss zenei alapokra és koncepcióra helyezi a hangsúlyt. A zene progresszívebb, keményebb lett, mint korábban.

A Swans legutóbb 2016-ban lépett fel Budapesten (az A38-on), és 2020-ban tért volna vissza a Leaving Meaning lemezzel, de az a koncert a koronavírus-járvány miatt elmaradt. A nyáron megjelent új, sorrendben tizenhatodik Swans-stúdióalbum, a The Beggar dupla anyag; a második lemezen egy 43 perces dal, a The Beggar Lover (Three) is szerepel.



"A járvány miatt törölték az előző Swans-album turnéit. A hirtelen jött kényszerű elszigeteltség összezavarta az embereket, ezért úgy döntöttem, új dalokat írok. A számok viszonylag könnyen jöttek, viszont a helyzet miatt megfordult bennem, hogy talán ezek lesznek az utolsó szerzeményeim. Amikor Berlinbe mentünk felvenni a lemezt, olyan érzésem volt, mint amikor az Óz, a csodák csodájában a film fekete-fehérről színesre változik" - idézte Michael Girát a menedzsment egy korábbi közleménye.



November 4-én az Akvárium Klub NagyHall-jában az egykori Swans-gitáros, Norman Westberg játszik volt zenekara előtt szólóban.

A Swans jelenlegi tagjai: Michael Gira (gitár, ének, billentyűs hangszerek), Dana Schechter (gitár, billentyűs hangszerek, basszusgitár), Christoph Hahn (gitár), Chris Pravdica (basszusgitár), Larry Mullins (dob, mellotron, ütőhangszerek) és Phil Puelo (dob). MTI [2023.10.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.10.28.]

Kőmüvest keresek szolgáltatás [2023.10.26.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu