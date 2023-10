Dokumentumfilm készül Bartók Béláról Dramatizált dokumentumfilm készül Bartók Béláról Bartók nyomában címmel Kázsmér Kálmán rendezésében - tájékoztatták az alkotók az MTI-t. Közleményükben kiemelik, hogy a film egy török fiú és egy magyar népdalénekes lány valós szerelmi történetének bemutatásával Bartók Béla 1936-os törökországi gyűjtőútját járja végig Sipos János zenei szakértő narrációjában. Bartók két nappal A kékszakállú herceg vára budapesti felújítása után indult Törökországba. Mint írták, Rásonyi László ankarai egyetemi tanár kezdeményezésére a Halkevi (Népház) hármas céllal hívta meg: koncertezni, előadást és népdalgyűjtési "bemutatót" tartani.

Kázsmér Kálmán filmalkotásában két szálon futnak az események: dokumentarista tényfeltárás Sipos János zenei szakértő, turkológus vezetésével látható, a szerelmi szál pedig egyben zenei utazás - áll a közleményben, amely kitér arra is, hogy dramatizált dokumentumfilm szereplői Török Tilla magyar népdalénekes és török párja, Erdincs.



Kázsmér Kálmán Bartókot a korabeli film- és fényképfelvételek mellett színészi alakítással is megjeleníti, a film archaizált játékjeleneteiben a világhírű zeneszerzőt Porogi Ádám, a Radnóti Színház színművésze formálja meg. A dokumentumfilm Fazekas István Jókai-díjas drámaíró forgatókönyve alapján készül.



A dokumentumfilm gyártását a Nemzeti Filmintézet támogatta, a film gyártója a Wolframe Kft., producere Farkas Csaba, dramaturgja Major Eszter Anna. A dramatizált dokumentumfilm forgatása a nyár végén kezdődött, és jövő szeptemberben lesz látható. MTI [2023.10.29.]

