Kapcsolatok • Hiperkarma A hiperkarma ad koncertet a Várkert Bazárban Immár tizenötödik alkalommal rendezi meg Halloween partyját a hiperkarma zenekar. A jelmezes koncert október 31-én este lesz a Várkert Bazár Rendezvénytermében. A Bérczesi Róbert által vezetett hiperkarma huszonhárom éve működik. A 2000-es évek elejének egyik legfontosabb magyar együttese volt, két stúdióalbuma jelent meg és népes rajongótábort gyűjtött maga köré. Az első lemez, a hiperkarma 2000-ben jött ki, rajta olyan slágerekkel, mint a Sosem voltunk senkik, a Felejtő vagy a Dob+basszus. Bérczesi Róbert egyedi előadói stílusával, az önterápiának beillő, versként is értelmezhető dalszövegeivel a zenekar rövid idő alatt kultikussá vált, amit a második album, az Amondó (2003) sikere megerősített.

A zenekar a frontember kábítószer-függősége miatt 2007 őszén négy évre felfüggesztette működését, majd 2011-ben ismét koncertezni kezdett. 2014-ben jelent meg a harmadik lemez, a Konyharegény.

A hiperkarma hangvételében a 2017-es Délibáb című album hozta a legnagyobb változást, elsősorban az anyag optimista hangvételével. A 2019-ben kijött Napsütötte rész szövegéért Bérczesi Róbert 2019-ben elnyerte az Artisjus-díjat.



A zenekar folyamatosan koncertezik, illetve jelenteti meg új dalait (Jószerencsét!, A falon túl, Vonatok délnek, Úgy hallgatnálak, Az én hősöm). Idén ősszel jelent meg a zenekar első angol nyelvű albuma, az Exits Exist, amelynek anyagával november 15-én Londonban is fellép a hiperkarma.



Az együttes jelenlegi tagjai: Bérczesi Róbert (ének, gitár), Kis Tibor Sztivi (gitár), Szöllössy Katalin (basszusgitár), Hámori Benedek (dob, vokál).

MTI [2023.10.29.]

