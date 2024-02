Itt a Szelektor pályázat: Ismét keresi a Telekom Electronic Beats a feltörekvő zenészeket A nagysikerű előző etapok után harmadszor is elindul a SZELEKTOR pályázat pop-, klub- és kísérleti zenei kategóriákban, esélyt adva a hazai zenei utánpótlásnak. Három évvel ezelőtt indította el a Telekom Electronic Beats kezdeményezését azzal a céllal, hogy megmutassák a kollégiumokban, hálószobákban, otthoni barkácsstúdiókban, pincékben, hosszú vonatutak alatt laptopokon készülő jó és eredeti zenéket, amik egyébként talán nem feltétlenül kapnák meg az őket megillető reflektorfényt - ezeken a zenéken keresztül pedig egy agilis új produceri generáció létezését, akik a jövőben talán majd aktívan beleszólhatnak a hazai könnyűzene alakulásába. Az eddig megjelent lemezeken szereplők közül időközben sokan figyelemreméltó alkotói utakat jártak be - gondoljunk csak az újhullámos magyar énekesnők táborát erősítő BÖBE-re, az indie popban utazó Flanger Kidsre vagy Kocsis Bence OIEE projektjére, aminek egy dala tavaly már a BBC Radio 1-on debütált -, a 2022-es második körre pedig már 900-nál is többen jelentkeztek - mindezek a tények megerősítették a szervezőket abban, hogy a folytatásra szükség van, hiszen a tehetségeket kötelesség nem elhallgatni. A Telekom Electronic Beats projektje ennek megfelelően január végétől bő egy hónapon át, február 29. éjfélig várja olyan zenei alkotók jelentkezését pop-, klub- és kísérleti zenei kategóriákban, akik szeretnék dalaikat a világ elé tárni, igazolva azt, hogy a magyar zenéknek is bőven van keresnivalójuk a nemzetközi mezőnyben - az elkészült válogatás ugyanis valamennyi jelentős streaming platformon elérhetővé válik majd ezt követően. És ha már streaming, idén újít is a SZELEKTOR: friss kategóriaként indul a SHORT VIDEO, amit Spotify-os animációként jelenik majd meg az egyes válogatások mellett. Tehetséges zenészek után ezúttal tehát már leendő mozgóképes kreatívok, a jövő animációs szakembereinek jelentkezését is várják. Az elbírálásban ezúttal a hazai Telekom Electronic Beats tagjain kívül részt vesz majd a popzenei kategóriában Дeva, Kun Bálint (Carson Coma) és Miller Dávid, a klubtrekkeket Sobek, Technokool és Sikztah értékelik majd, a határokon átívelő zenéket a magyar Exiles kiadó vezetője, Kolbenheyer Erik, Iamyank és Emcsi, short videó kategóriában pedig az INOTA Fesztivál vizuális kurátora, Besnyő Dániel, illetve Vermes Orsolya, a Klipszemle alapítója és főszervezője száll be a döntéshozatalba. A kategóriazsűrik közül kerülnek ki a mentorok is, akik majd a shortlistes pályázóknak adnak szakmai támogatást. A három különböző műfajú albumra felkerülő ifjú zenészek ráadásul olyan jutalmakkal is gyarapodhatnak, mint mint egy Macbook Pro, egyszeri pénzdíjazás - ezt mindenki megkapja, aki szerepel valamelyik lemezen -, fellépési lehetőség stílustól függően a Sziget, a Kolorádó vagy az INOTA Fesztiválon, vásárlási utalvány a ChromaSound jóvoltából, KERET Kikeltető egyenesági továbbjutás a KERET Blog által választott előadónak, HOTS mentoring session, illetve egy teljes évre szóló díjmentes terjesztés a WMMD jóvoltából, amihez egyszeri ingyenes tanácsadás is jár az előadói digitális jelenlét optimalizálásáról. A pályázat pontos menetéért irány a szelektor24.hu! [2024.02.08.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hitel ajánlat 48 órán belül (Jelentkezze egyéb [2024.02.06.]

Hitel, pénzügyi segítség és kötvény egyéb [2024.02.02.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu