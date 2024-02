Motoros fesztivál lesz júniusban a Műegyetem rakparton Budapest Open Road Days néven tartanak fesztivált június 27. és 29. között a Műegyetem rakparton. A rendezvény fő fellépője az idén 35 éves Tankcsapda. A Petőfi híd és a Szabadság híd közötti területen a motorozás rajongóit összefogó közösség, az Open Road Riders Community szervezésében valósul meg a fesztivál, amelyen tizenhárom programhelyszínnel és négy zenei színpaddal várják az érdeklődőket. Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény szerint a Tankcsapda június 29-én szombaton lép színpadra első idei budapesti nagykoncertjén. Az előző napon, június 28-án pénteken a godfater játszik, amely új lemezzel érkezik a fesztiválra, és a saját dalok mellett Tátrai Tibor népszerű szerzeményeivel is várja a közönséget.



A fellépők között lesz a Mystery Gang, amely három új számot is bemutat. Koncertet ad továbbá Takács Vilkó és Little G Weevil, K.C. Brown pedig bluesműsorral készül június 28-i programjára.



"Márka- és típusfüggetlen motoros, családi és zenei fesztivált szervezünk. Olyan népszerűsítő eseményt hozunk létre, amely valódi közösségépítő erővel bír" - idézte Hankó Ákost, a Budapest Open Road Days főszervezőjét a közlemény.



A fesztivál felvezetőjeként május 23-26. között Open Road Tourt szerveznek, amelyen Győrtől Békéscsabáig motorozhatnak közösen a túra résztvevői Budapest, Jászberény, Gyomaendrőd, Orosháza-Gyopárosfürdő és Gyula megállóval. A Műegyetem rakparti fesztivál június 27-én egy nulladik napi közös balatoni motoros túrával indul, a rendezvény végén, június 29-én pedig nagyszabású budapesti motoros felvonulást tartanak.



Kiemelt programhelyszín lesz a Motor Stage sátor, ahol minden jelentős magyarországi motormárkával egy helyszínen lehet találkozni. Lesz itt "beszélgetős" színpad, és felvonulnak szakértők is. A házigazda Winkler Róbert.



A közönség látványos motoros és bmx kaszkadőr show-kon szórakozhat, lesz Harley-Davidson történeti motorkiállítás, de a látogatók ingyenes tesztvezetésekre is jelentkezhetnek. A fesztiválon a motorépítő műhelyek egyedi csodáival is találkozni lehet.



A Family-Kid Zone programhelyszín a gyerekeké és a családoké, itt motorszimulátor is lesz. A felnőttek lassúsági versenyen mérethetik meg magukat, a kicsik a játéksátorban szórakozhatnak, és rajzversenyen mutathatják meg fantáziájukat.

