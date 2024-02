Ránki György gyerekoperáját mutatják be Szegeden Toronykőy Attila rendezésében mutatják be Ránki György Pomádé király új ruhája című gyerekoperáját március 14-én a Szegedi Nemzeti Színházban a Magyar Állami Operaházzal együttműködve - tájékoztatta a teátrum az MTI-t. Barnák László főigazgató kiemelte, az operajátszás hagyományainak ápolásán felül az is fontos az intézmény számára, hogy nevelje a jövő operabarát közönségét és a gyerekek átélhessék a színház által nyújtott kulturális és közösségi élményt. Toronykőy Attila már több alkalommal színpadra állította ezt a darabot, Szegeden legutóbb 2013-ban, de most hallhatja a közönség először nagyzenekari kísérettel, a Szegedi Szimfonikus zenekar közreműködésével. Dobszay Péter zeneigazgató szerint ez "elképesztő dimenzióváltás", a virtuóz hangszerelésnek köszönhetően lenyűgöző lesz az előadás hangzása.



A díszlet, a jelmezek és a kellékek a Magyar Állami Operaházból érkeznek.



Az előadásban komoly szerepet kap az énekkar, a társulat pedig vendégművészekkel és visszatérő szegedi énekesekkel egészül ki. Dupla szereposztásban, két felvonásban, kifejezetten a fiatalok igényeihez alkalmazkodva kerül színre Ránki György klasszikusa - áll a közleményben. MTI [2024.02.22.]