Dokumentumfilm készült a legendás Mini együttesről Bár Török Ádám már sajnos nem láthatta az alkotást, még betegen is szívét-lelkét beletette a forgatásokba. A beatzene és Bartók találkozása jött létre a legendás Mini együttes koncertjén, amely után Kisfaludy András filmrendezőnek egyértelmű volt: dokumentumfilmet készít nem csak ennek a koncertnek a létrejöttéről, hanem a zenekar életútjáról is.



Bár Török Ádám már sajnos nem láthatta az alkotást, még betegen is szívét-lelkét beletette a forgatásokba.



A film még a premier előtt áll, de András elvitte a Petőfi TV-be az előzetesét.



A Nézzünk szétben Kisfaludy Andrással beszélgettkk. [2024.02.28.] Megosztom: