A Nagycsaládosok Újpalotai Egyesületét támogatta idén a Szóvivő Bál A hagyományhoz híven ismét adományokat gyűjtöttek a XVIII. Jótékonysági Szóvivő Bál keretein belül, ebben az évben a Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete számára jótékonykodtak. Az újítás ebben az esztendőben az, hogy már nem csak az eseményen, hanem azt megelőzően is adományozhattak az egyesület számára. A Magyarországi Szóvivők Országos Egyesületének nívós gáláján a szóvivő és kommunikációs szakma továbbá a média kiválóságait tüntették ki, és idén első alkalommal influenszer kategóriában is átadták a szervezet elismerését. Az egyesület tagjai a „Szavak Embere” díjjal dr. Kis Péter Andrást, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szóvivőjét, míg a „Hiteles Tájékoztatásért” díjjal dr. Szlávik János infektológus-főorvost tüntették ki. Életműdíjat vehetett át dr. Juhász Árpád, geológus, a hazai természettudományos ismeretterjesztés egyik legjelentősebb alakja, az MTV és a TV2 ikonikus szerkesztője több évtizedes szakmai munkájáért. Influenszer kategóriában Szabó András Csutit jutalmazták.



- Rendkívül megtisztelő számomra ez a kitüntetés! Az elmúlt hatvan évre tehető a televíziós és rádiós múltam, ebben a hat évtizedben a mai napig engem hívnak, és kommentálhatom a földrengések és vulkánok okozta katasztrófákat. Az egyesületben megbeszéli a vezetőség, hogy ki milyen díjra érdemes, és én mint régóta a pályán lévő, kerültem szóba, aki már hatvan éve az embereket tájékoztatja bizonyos kérdésekben. Nagyon előkelő helyen tartották meg, továbbá ami nagyon jól esett nekem, hogy vastapsot kaptam, és olyan szeretetet éreztem. Sok ismerőssel találkozhattam, aki az életem során a televízióban vagy a rádióban kapcsolatba került velem. Külön öröm volt számomra, hogy a régi barátok sorba megölelgettek, és gratuláltak - mondta dr. Juhász Árpád.



A Szóvivő Bál hagyományosan jótékonysági esemény, melynek idei kedvezményezettje a Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete volt. Kiemelkedő támogatóknak - Tamás Anikónak és Tamás Lászlónak - köszönhetően végül az egyesület elnöke, Perczel Tímea több mint egy millió forintos adománylevelet vehetett át a bál kezdetén. A rendezvényig összegyűlt 250.000 Forint értékű felajánlást a Magyarországi Szóvivők Országos Egyesülete egy összegben átutalta a Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete számlájára. Az adományról szóló tanúsítványt személyesen a gála keretei között nyújtották át Perczel Tímeának, a Nagycsaládosok Újpalotai Egyesületének elnökének.



- Nagyon köszönjük, hogy a Magyarországi Szóvivők Országos Egyesülete valamint a támogatók minket választottak. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a családosokat és a gyermeküket egyedül nevelő szülőket segítsük. A mai helyzetben különösen nagy szükség van az összefogásra, és rendkívül hálásak vagyunk, hogy ennek a célkitűzésnek a részesei lehetünk. A támogatások segítenek a mindennapi megélhetésükhöz szükséges dolgok biztosításában és a gyerekek táboroztatásában. Ezeket a segítségeket a támogatók nélkül nem tudnánk nyújtani, ezért nagyon szépen köszönjük, hogy évek óta mellettünk állnak - részletezte Perczel Tímea.



A kommunikátorok eredményes munkájához nélkülözhetetlen a média támogatása. E partneri munka elismerésére születtek a médiadíjak, melyet idén Ch. Gáll András (Index), Köböl Anita (ATV), Máté Pál (Sport TV) és Perjési Tamás (HírTV) érdemelt ki. Az est során a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal is díjazta azt a szerkesztőséget, melynek szakemberei kimagasló mértékben és színvonalon járulnak hozzá a magyar lakosság élelmiszerlánc-biztonsági témákról való széles körű tájékoztatásához. A Nébih Médiadíját a Kossuth Rádió Hajnal-táj szerkesztősége vehette át.



Dr. Orodán Sándor, elnök, MSZE, az elnökség néhány tagja és Gáll Orion, Gáll Gregor, szobrászművész fia és adta át a díjakat. A műsorvezetők Zimány Linda és Tarczy Gyula voltak. Az esemény hangulatáról Marcellina; Bíró Csongor Vitéz; Németh Georgina, operaénekes; Juhász Krisztina, énekesnő; Sebestyén Katja, énekesnő; Vadkerti Imre és barátai; Arató András DJ továbbá a Ricky Party’n zenekar gondoskodott.

