Új klip - Zséda & Dolhai Attila - Egy ölelés a világ Két kimagasló pályaív és két csodálatos hang találkozása az „Egy ölelés a világ” című felvétel. „Hogy miért pont az „Egy ölelés a világgal” jelentünk meg, annak több oka is van, de leginkább talán az motivált, hogy úgy érzem, most nagy szükség van valódi, letisztultan szép dolgokra a világban. Ez a dal nekem ilyen. Klasszikus szépségű, nagyívű dallam, fontos mondanivaló, olyan üzenet, ami jelenleg nagyon is időszerű” – mondta Zséda, aki legutóbb három évvel ezelőtt rukkolt elő Kökény Attilával közösen a „Hello” című, szintén különleges duettel, mely közel 13 millió megtekintésnél jár a YouTube-on. Az új szerzemény alapvetően a hűségről szól, amely képes emberi kapcsolatokat megmenteni. A Létray Ákos - Geszti Péter - Moldvai Márk nevekkel fémjelzett szerző-producer triónak nem ez az első együttműködése, olyan nagysikerű slágereket köszönhetünk nekik, mint a „Legyen úgy!”, vagy az „És megindul a Föld”, amelyek Zséda pályájának meghatározó darabjai, a rádiók és a közönség nagy kedvencei. A két csodálatos énekes egy univerzumokat átívelő videóklippel koronázza meg az új zenét, amelyben Zséda igazi időtlen szépségként lép elő a Jászai Mari-díjas színész, Dolhai Attila oldalán. [2024.03.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2024.03.21.]

gazda szolgáltatás [2024.03.19.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu