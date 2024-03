Barangoljunk a fülbevalók világában! Valószínűleg mindenkinek van kedvenc ékszere: egy olyan darab, amelyhez szívesen nyúl, bármilyen alkalomról is legyen szó. Egy káprázatos, hozzánk illő fülbevaló mindig jó választásnak bizonyul, és kiemelheti arcunk szép és csinos vonásait. Te ismered a különböző típusokat? A fülbevalókat is többféleképpen lehet besorolni, manapság az egyik legnépszerűbb variáció a viselési mód szerinti besorolás. Ez a módszer az alapján kategorizálja az ékszereket, hogy hogyan tudjuk beilleszteni a fülünkbe az adott modellt. Ennek fényében három alaptípus van: beszúrós, beakasztós vagy kapcsos. Mindhárom verzióból rengeteg darabot találhatsz a Velekey Ékszervilág webáruház fülbevalóinak szekciójában. Garantáltan megtelik a kosarad, és rábukkansz olyan modellekre, amelyek azonnal elrabolják a szíved. Most tegyük kicsit tisztába, hogy mit is jelentenek az imént említett típusok! A beszúrós fülbevalók vége szabadon marad, ezeket úgy tudjuk stabilan rögzíteni, ha egy védekupakot helyezünk hátulról a végére. A beakasztós verzió jellemzően egy nagyobb, lógós darabot takar, amely a súlyának köszönhetően marad bent a fülünkben. Ha egy ilyen ékszert viselünk, mindig legyünk óvatosak, hogy ne akadjon bele semmibe, mert könnyen megsérülhetünk. A kapcsos modelleket egy zárszerkezet segítségével lehet a helyére pattintani. Ez általában teljesen lezárja a fülbevalót, így az nem tud kiesni a fülünkből. És ha már itt tartunk, említsük meg a klipszeket, amelyeket azok is tudnak hordani, akiknek nincs kilyukasztva a füle. Ez a variáció ugyanis egy kis csipesszel applikálható fel. Találd meg a saját stílusod! Ékszerek terén is arra törekszünk, hogy felfedezzük azokat a darabokat, amelyek nemcsak jól állnak nekünk, hanem tükrözik a személyiségünket, valóban illenek a stílusunkhoz. Szerencsére a fülbevalók piacán sincs hiány a különleges és pazar darabokból. Akkor is találsz kedvedre való ékszert, ha az egyszerűbb, diszkrétebb irányvonalat képviseled, és inkább a pontszerű fülbevalókat preferálod a hétköznapokban. Akkor se csüggedj azonban, ha a megjelenésed kiemelt részét képezi az ékszered, hiszen számtalan mutatós, extravagáns és díszített modell tűnik fel az üzletek termékpalettáján. Na és persze azt is gondold át, hogy milyen eseményhez keresel kiegészítőt. Nem kizárt, hogy más darabok kerülnek terítékre, ha egy elegáns rendezvényre mész, mint amikor a sarki közértbe ugrasz le. Ha biztosra akarsz menni… Hiába tetszik nagyon egy fülbevaló, ha valójában sajnos nem passzol az arcformánkhoz. Amennyiben ovális vagy gyémántalakú az arcod, igazi mázlista vagy, mert neked az összes verzió kitűnően áll! A kerekebb arcot hosszabb, lógós típusú modellekkel, a szögletes formát pedig például egy karika fülbevalóval finomíthatod. Természetesen az a cél, hogy jól érezd magad a bőrődben, és elégedett legyél a külsőddel. Ehhez nagy segítségedre válhat néhány minőségi ékszer, melyek még ragyogóbbá teszik megjelenésed! [2024.03.27.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2024.03.26.]

