Megható dal készült hazánkról, múltunkról és jövőnkről Március 15-én „Hazánk” címmel jelent meg Mészáros Tamás, színész, énekes vadonatúj dala és videoklipje. A szerzemény szülőföldünkről, hazánkról és gyökereinkről, múltunkról, de jövőnkről is szól. - Az új dal nagyon szerencsés csillagzat alatt született. Mindössze egy éjszaka alatt íródott a szövege, amelyet Karacs Miklósnak köszönhetek. Rendkívül pontosan és átérezve írta le az én gondolataim alapján mindazt, amit tavaly a telefonos beszélgetésünk alkalmával meséltem neki.



Felvidéki származású vagyok, tehát volt miről beszélgetnünk. Ahhoz, hogy tudjuk, kik vagyunk, honnan érkezünk, mi a jövőnk, mindenképpen kell ismernünk a múltunkat is. Gyökér nélkül nem lehet szárba szökkenni - kezdte Mészáros Tamás.

- Miután elkészült a dalszöveg, azonnal küldtem Pécsváradi Zoltán zeneszerző barátomnak, akivel már több mint tíz éve építjük a szóló karrierem. Pontosan tudja, ki vagyok, mit szeretnék kifejezni, mert ismeri a lelkemet. Azt hiszem, rendkívüli dal született, amelyet magas színvonalon hangszerelt meg. Bíró László gitárjátékát is ki kell emelnem. A dal nem pátoszos, nem bírál, csak bemutat, elmesél. Populáris, de nagyívű zenei köntösben. Természetesen a sorok között olvasnunk kell.



- A videoklipet Demko Gergővel - aki szintén felvidéki - és csapatával készítettük. Nagyon szép anyag született, amely hűen illeszkedik a dalhoz. Külön öröm számomra, hogy a klipben szerepet vállalt Makrai Pál, aki több mint ötven éve pályán van. Mondhatjuk róla, hogy igazi rocklegenda, színész, előadóművész, énekes, s mindezek ellenére alázatos ember. Továbbá Kárai Boriska, táncművész is felbukkan a videóban, akit most legtöbbször Csík Jánossal (Mezzo) láthat a nagyérdemű. Ezt a számomra talán legfontosabb, legkülönlegesebb dalt teljes szívemből ajánlom az idősebb, de a fiatalabb generáció figyelmébe egyaránt - zárta a tehetséges művész. A Hazánk című videoklip itt tekinthető meg:

