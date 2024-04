Két év után ismét zenei pályázatokkal jelentkezik a Wacław Felczak Alapítvány Kiadók, zenészek figyelem! Magyar–lengyel tematikájú vagy magyar és lengyel zenei együttműködésben megvalósuló zenei albumok, koncertek megvalósítására lehet pályázni április 30-ig Farkas Gábor Liszt Ferenc-díjas zongorista és Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoraművész, karmester, Balázs Elemér zongorista, az Emszt/Koszowski Duó, a mïus, valamint Illényi Katica csak néhány név azok közül, akik az elmúlt években Felczak-lemezt adtak ki. Most újra van lehetőség a magyar-lengyel barátság eszméjét átörökíteni kívánó Wacław Felczak Alapítványhoz pályázni, és lengyel vonatkozású albumot kiadni vagy koncertet szervezni. A pályázati formától függően akár 1.300.000 forintos támogatásra április 30-ig van mód jelentkezni a wfa.hu oldalon keresztül. Eredményhirdetés májusban, a projekt megvalósítása pedig október 15-ig lesz lehetséges. A szakmai zsűriben új tagként debütál Bognár Szilvia, énekes, társai az értékelésben a korábbi évekhez hasonlóan Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész, az MMA rendes tagja, egyetemi docens, Tóth Tibor könnyűzenei menedzser, fesztiválszervező, és az Alapítvány kuratóriumának tagja Rosonczy-Kovács Mihály, Junior Príma-díjas népzenész, a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója lesznek. A zenei pályázatok mellett újra elérhetőek az Alapítvány lengyel–magyar vagy lengyel témájú tematikus folyóiratszámok, valamint könyvek kiadását támogató pályázatai is. Utóbbiak között újdonság a lengyel rajzfilmsorozatról, a Varázsceruzáról elnevezett gyermek- és ifjúsági könyvek kiadását ösztönző pályázat. A pályázatok online nyújthatók be a wfa.hu oldalon keresztül, ahol megtalálhatóak a további részletek és a pályázati kiírások is. [2024.04.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.04.19.]

