Képgalériák • Honeybeast Park Megnéztük a Honeybeast koncertjét a Budapest Parkban - képekkel Megújult Park, új dalok a Honeybeast műsorában, óriási tömeg - ilyen volt a péntek esti koncert. Rengeteg néző gyűlt össze, a Honeybeast Park-koncertjeinek szerintem ez volt az eddigi közönség-rekordja. A szokásos csajbuli helyett szokatlanul sok pasit is lehetett látni - volt, aki látványosan unatkozott, de olyan is, aki kívülről fújta a dalokat. Nem tetszett viszont, hogy sokan cigarettáztak a tömegben, ez akkor is illetlenség, ha nem tiltja a Park házirendje. Nagy Bogi nyitotta meg az estét a zenekarával, és többször is elmondta, hogy ekkora színpadon még sosem léptek fel. De profi műsort adtak, sztárvendéggel: D. Nagy Rékával énekelték együtt a Mi a bajod című dalt, a Félek és a Várni rád pedig már kész slágerek voltak. A Honeybeast műsora is megújult, sok új dallal frissült a setlist, én nem is ismertem mindet. Persze sok régi sláger is elhangzott, mint a Hetes, a Maradok, az Egyedül vagy a Védtelen. Óriási bulizás volt a Para végén, a Bódottával pedig hivatalosan is megnyitotta Zsófi a szezont. Érdekes volt a háttérben a vetítésen, majd óriási lufikon is megjelenő emberi szem. Hullámzó volt a hangulat, egyszer azt énekeltük közösen, hogy "Én győztem", később pedig, hogy "Elbuktam"... Itt volt Paulina is, hogy a Tele a szívemet előadják - klassz, hogy szinte mindig elmennek egymás koncertjeire előadni ezt a dalt. A koncert után megtekintettük a bulizáshoz felújított fénytechnikát, ami a nagy tánctéren tényleg látványos volt. Azon viszont el kéne gondolkozni, hogy ha a nagy tánctéren pangás van, a retró sarokban viszont egymást tapossák az emberek, nem kellene-e megcserélni a kettőt (függetlenül attól, hogy nekünk a nagy tánctér stílusa tetszett jobban az Inrovertált dallal és a Falábú nővel). Tóth Noémi Honeybeast Aréna képekben - klikk a fotóra [2024.04.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)

