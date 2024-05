Dimash nagykoncert Budapesten

Dimash Qudaibergen, a kazak énekes , teltházas, nagyszabású, majdnem 3 órás órás koncertet adott a Papp László Sportarénában 2024. május 04-én.

Bár a Virtuózok című tehetségkutató januárban vetített műsoraiban zsűritagként vett részt, valamint Bizet Gyöngyhalászok című operájából duettet is énekelt Placido Domingoval a Zeneakadémia nagytermében, mégis, még mindig kevéssé ismert Dimash neve a magyar közönség előtt, pedig az ő művészete már jó ideje sokkal több, mint figyelemreméltó.

Ahogy hangja kuriózum, úgy az előadott dalainak a stílusa sem behatárolható. Neoklasszikus crossovernek nevezi, de egyszerűbb Dimash-stílusnak nevezni: egyedi és utánozhatatlan.

Koncertjeinek egyik fő célja a kazak kultúra megismertetése a világ népeivel, valamint az ars poeticájának is nevezhető saját gondolatit is megosztja a a közönséggel az éneklés mellett pl pár perces filmek formájában is (nem mellesleg kiváló alkalom számára az átöltözésekre) . Kazakul narrálta ezeket és a kivetítőkön az angol fordítást olvashattuk.

Az Aréna tízezres közönségének fele 77 országból utazott ide azért, hogy élőben lássa Dimash kifejező mozgását, táncait és tiszta tekintetű arcát, és hallja felemelően gyönyörű hangját, valamint megismerkedjen fővárosunk nevezetességeivel - de a közönség másik fele magyar volt. Felettébb meglepő volt, hogy nem volt magyar felirat, mintegy diszkriminálva a hazai közönséget. Éppen ezért, itt most közzétesszük a kisfilmek feliratait. A fimek pedig megtekinthetők a 2022-es Almaty konert videóján, linkekkel ellátva. Természetesen megtekinthető a teljes 2022-es Stranger koncert premierje, 3 videón, 4 óra terjedelemben: itt Budapesten egy órával rövidebb volt a koncert, de ez igy is hatalmas teljesítmény volt.

Rögtön így is kezdődött a koncert:

A legelejétől.

„Abban a szerencsében részesültem, hogy kinyithattam e fényes világ ajtaját.

De mit jelent ebbe a világba születni? Ragyogni, bevilágítani a környéket?

Vagy csak élvezni az élet örömeit? Törekedni a tökéletességre a tiszta lélek beszennyezése nélkül?

Vagy szenvedés nélkül. békésen múlatni a napokat?

Talán az, hogy a száraz sivatagot iráni kertté alakítsuk át?

Előttem sok út áll. De merre vezetnek? A jóság felé? A gonoszság felé?

Az élet, amit ismerek, titokzatos hangokból és ragyogó napsütésből áll.

Az életben miért van jóság és gonoszság? Igaz lehet, hogy a kegyetlenség és az irgalom együtt jár.

Lehet, hogy ma a hideg széltől óvod az arcod és eltakarod, holnap talán a boldogságtól égő arcodat

te magad teszed ki a hidegnek.

Miért? A kérdéseim nem érnek véget. Kik vagyunk? Miért vagyunk itt?

Mi vagyunk a történelem kezdete és vége.

De eljön-e valaha a pillanat, amikor teljesen megértjük, mivégre teremtettünk? „

Az első számmal válaszolt is rögtön a saját kérdésére : We are golden! Aranyak vagyunk!

Szűnni nem akaró ováció fogadta. Magyarul köszöntötte a Dearst (Így hívja a rajongóit), meglehetősen nehéz, de választékos mondatokkal. Tudta, hogy teltház lesz, mégis úgy tűnt, igazán meglepte, hogy mekkora szeretettel ünnepelték.

2. Smoke

3. Ogni Pietra (Olimpico)

4. Battle of Memories

És ez az ünneplés folyamatos volt, többször is közös éneklésbe torkollott. Prágában próbálta ki először, és most is megcsinálta, hogy a Dears 3 szólamban énekelje kazakul, hogy „Legyen egység a világban!”, amire ő improvizált egy kicsit. De hogy!



Úgy tűnik, a tapsot nem bírja sokáig, neki az ünneplés és az ajándék a közös éneklés, kazakul. A Dears sok-sok dalának tudja a szövegét, szívesen éneklik is ezeket. A világ távoli csücskeiből (pl. Chile, Argentína, Ausztrália, Új –Zéland, Korea) is ideutazókkal együtt lélekemelő érzés nem csak mondani, de tettekkel be is bizonyítani, hogy egyek vagyunk „egy ég alatt”. Ez a dal persze a koncert csúcspontja lesz majd, de Dimash fokozatosan emeli addig a hangulatot az egyébként is ragyogóan felépített műsorban. Mert kell a fokozatosság, hogy szívvel-lélekkel is elviselhető legyen a katarzis a koncert vége felé.

Igen, azért mennek az emberek Dimash élő koncertjeire, azért vállalnak ekkora utazásokat, áldozatokat, hogy élőben gyönyörködhessenek Dimash csodálatosan finom hangjában, bármely hangmagasságban, bármely stílusban és bármely körülmények között, hogy érezzék a hangjának rezgését, befogadják magukba a gyógyító hanghullámokat. Bár ez most kissé csorbát szenvedett a hangerő beállítása miatt: a háttérzene, a basszus és a vokál túlságosan domináns volt végig az egész koncerten. A legszebb percek azok voltak, amikor Dimash a capella énekelt.



Ő nem rocksztár, nem úgy kell kezelni. Ő „a” Dimash, egy külön kategória. Bármennyire is sok volt a háttérzene, Dimash erejét és ragyogását szerencsére nem tudták elnyomni, csak néha. Igen, néha, ilyenkor érződött, hogy más módon is eljuthat hozzánk a mondanivaló: furcsa kép, de gyémántfényű rezgésekkel rajzolta tele a teret. Nem lehetett nem érezni.

5. A második film az Ave Maria előtt került vetítésre. 27:27-nél kezdődik.

https://www.youtube.com/watch?v=h2JwWGYblVs

„Rájöttem, hogy ez az élet nem csak fekete és fehér, és hogy a bennem egyre-másra felmerülő kérdések sora végtelen.

És hogy a számomra korábban szöges ellentétben állónak tűnő eszmék az egész világ kifejeződései.

A Napot és a Holdat okkal nevezik testvéreknek, Ahogy a Hol d a Naphoz, Úgy tartozik a nappalhoz az éjszaka.

A sötétség és a fény egymást váltja, de a fény legyőzi a sötétséget, a jóság legyőzi a gonoszságot.

Az élet egy örökkévaló nagy erő. Így van.

Ha a fény iránti vágyakozás kivész, erőre kap a sötétség. Mert a Napnak is van árnyéka.

Időnként, fellángolásomban kinézek az ablakon a sötétbe, abban a reményben, hogy meglátlak.

Ha nem látlak meg, akkor minden hiábavaló. Ami nem a szívből fakad, az mind mesterkélt.

Szív nélkül az élet értelmetlen Szív nélkül megszólalni se tudok.

Amikor süt a nap, úgy érzem, valahol a közelben vagy…

Álmaim világában egy kisgyerek, egy szeretett ember, egy szívbéli barát szemével nézek rád.

Tudom: Szeretet a neved.

Nélküled nem borulnának virágba a mezők és nem énekelnének a madarak.

Szeretet: nem csak az embereket, de az angyalokat is boldoggá tudod tenni.

Szeretet: számunkra ismeretlen, csodálatos világot nyitsz meg.

Hiszek benned!”

6. Megfáradt hattyúk szerelme

7. SOS

8. Felejthetetlen nap

9. Be with me

10. Most is, mint mindig, a kazak népi ihletésú zene és hangszerek a koncert közepén kaptak helyet. Temirlan &Yernat https://www.instagram.com/temirlan_yernat_official/ kazak versenygyőztes dombraművészek léptek fel a dombra történetét bemutató kisfilm után.

„Az emberek szomorúságának és örömének, bánatának és vágyakozásának a kifejeződése egy-egy gyönyörű küj.

A varázslatos küj olyan, mint egy víz amely különböző érzések hullámaival árad; olyakor megijeszt, mint egy fekete hurrikán, máskor megörvendezteti a lelket, mennyei magasságokba emeli…..”

Folytatása a videó feliratában 23:45-től

https://www.youtube.com/watch?v=eAEuJloC_Xk&t=32s

11-12. Vendégként közreműködött Dimash öccse, Mansur Qudaibergen (zeneszerző, gitáros) is két szám erejéig. (Gaissin szerzeménye és Together )

13. Fly away

14. Mahhabat ber magan

15. Aztán több más dal mellett, a When I’ve got you, az egyik legújabb dal részlete:

16. A másik nemzeti hangszerük bemutatása, a Kobyz legendája következett, Dimash partnereként Olzhas Qurmanbek https://www.instagram.com/olzhas_qurmanbek/ játszott rajta a turné címadó dalának, a Strangernek az elementáris előadása során.

„Egy öregember üzenetet hozott az égiektől és utat mutatott. Fenyőgyökérből vágott nyakat, juharból testet faragott . Zselmaja (dromedár) bőrrel borította be, egy ötéves csődör farokszőrét feszítette rá…kobyzt alkotott. Úgy szóljon, hogy elbűvölje az élőket és a holtakat, eloszlassa a szomorúságot, titokzatos dallamával árasszon irgalmat népedre, világítsa be a sötét éjszakát, borítsa virágba a sivatagot …..”

Folytatása a videó feliratában 10:36 – tól:

https://www.youtube.com/watch?v=YP1r9wlkmHU&t=2155s

17-18.Természetesen Dimash is vett dombrát a kezébe és az elmaradhatatlan Adait játszották közösen. A tüzes Durdaraz követte egy elképesztő tánccal fűszerezve.

Végül a koncert utolsó harmadában jöttek a világot a négy sarkából kifordító számok.

19. A spanyol El Amor En Ti (Benned a szeretet) következett, ahol saját magával énekelt kvartettet. A fekete, fehér és piros jelmezekben megjelenő, a valóságos magasságánál sokszorosan nagyobb képen, videón megjelenve még az aréna végében is jól kivehető volt az arca. Fontos, hogy a szemünkbe nézzen, amikor a szeretetről énekel. Végül élőben is megjelent, a negyedik szólamot énekelve.

Dimash hangját megnégyszerezve hallani kivételes élmény.

Érdemes a magyar szövegeket olvasni, hogy még jobban megértsük, hogy miért és hogyan függnek össze a dalok. Pl az El Amor enTi bevezeti témájában az utána következőt.

Itt találhatók a fordítások https://lyricstranslate.com/hu/dimash-kudaibergen-lyrics.html

20.The Story of One Sky. Egy ég története. Alcíme Requiem . A zenék zenéje. Dimash eddigi fő műve.

A 7. Tradicionális- és Világvallások Vezetői Kongresszusára, Astanába készült el ez a mű (dal, 13 perces klip, ami már inkább kisfilm), 3 év munkájával. Ferenc pápa ki is tüntette ezért , elismerve a békééért és az emberek egységéért, jólétéért végzett művészi és karitatív munkáját. Nemrég az ENSZ migrációs nagykövete is lett Ázsiában. Dimash elmondása szerint dalának célja a béke előmozdítása az egész világon, ezért írta meg: „Egy, a szívemből fakadó kis zenei szerzeményem”. Milyen szerény, milyen visszafogott, ha beszélni kell az alkotásairól. De amikor aztán előadja, kő kövön nem marad. Így történt ez most is. Csak egy kis részlet:

23:23-tól az eredeti videó látható és Dimash szavai feliratozva olvashatók.

https://www.youtube.com/watch?v=YP1r9wlkmHU&t=2155s

A budapesti közönség nagy része ismerte a dalt, a klipet, 2022-ben élőben a helyszínen, Almatyban vagy videón látta a megrázó premiert. Itt egy egészen finomra vágott videó ment a háttérben (hátha Európa nehezen viseli az emberi szenvedés látványát, amiben annyi része volt már a kazakoknak….) . De aki semmit nem tudott róla, az is értette/érezte az égig hallatszódó, recitáló, ökumenikusnak mondható imát és az extázisba torkolló kiáltásokat, hogy „az életet választjuk!”.

Állva tapsolt, tombolt tízezer ember. Dimash, szokása szerint, a színpad szélén térdelt, s hogy oldja a feszültséget (hogy érezzük, van az életnek sötét oldala és világos, mindkettőt meg kell élni) , belekezdett egy szülinapi éneklésbe az egyik lánynak, aki egy transzparensen adta tudtára, hogy ma van a születésnapja.

21. Az Autumn Strong előadásánál a végén elvette a mikrofont…. úgy is hallani lehetett a hangját az arénában. Sokszor máshogy énekli a dalokat, mint a felvételeken megszokhattuk, ebből is látható, hallható, hogy nem playbackel, - ha még lennének valakinek kétségei a kvalitásait illetően.

22.Just let it be

Lement a nézők közé…. az addig nagyon fegyelmezetten viselkedő dears hirtelen szorosan körbevette őt, hisz már csak a közelében lenni is felemelő élmény.

23. Give me your love

Érzésünk szerint pillanatok alatt vége lett a (majdnem 3 órás) koncertnek. Végig futott, ugrált, táncolt hatalmas lendülettel és énekelt, énekelt, énekelt. Transzendentális élmény volt részt venni ezen a koncerten, vagy még inkább részt venni ebben a csodakoncertben.

Az elhangzott dalok és szerzőik leírása megtalálható a Dimash Dears Hungary oldalán, itt:

https://www.facebook.com/Dimash.Dears.Hungary/posts/pfbid031oLAnhjb7V6Vbt2mT8b7pYYpNAuqFyqspG7GjycD7r5XnLYqP5WBmvBTDjR7FNxUl

és itt:

https://en.dimashnews.com/sold-out-in-budapest-dimashs-stranger-tour-continued-with-a-solo-concert-in-hungary/

Dimash énekelt oroszul, angolul, kazakul, olaszul, franciául, spanyolul, kínaiul és magyarul mondta a köszöntést.

Magyarországi rajongói csoportja, a Dimash Dears Hungary, hagyományos prepartyt szervezett előző este 44 országból érkező deareknek. Erről beszámolót a facebook oldalukon lehet olvasni.

https://www.facebook.com/Dimash.Dears.Hungary/posts/pfbid031c5ivbMhefBs8vYx9RVm2jZ1ptS8TGtMqqbhDSi3b4LxX8EJpGqCeprficv6tVCQl

Külön köszönet a Global Events-nek a koncert megszervezéséért.

és a fotókért:

Dimash következő koncertje 2024. május 24-én, a 30 születésnapján lesz Isztambulban. Információk Dimash instagram oldalán:

https://www.instagram.com/p/C3SxvrWIhbz/

[2024.05.15.]