Visszatér a "Más a világ" - a Víz, Zene, Virág fesztiválon debütál a ráncfelvarrott TikTok-sláger Az elmúlt években nem egy sláger kapott új szárnyakat a TikTok-nak köszönhetően. Nincs ez másként az eredetileg 2003-ban debütált "Más a világgal" sem, amelynek népszerűségét látva az alkotópáros, Erős és Spigiboy leporolja és ráncfelvarrott formába önti azt. A dal a tatai Öreg-tónál rendezendő Víz - Zene - Virág fesztiválon debütál majd. Egyúttal pedig egy Dj-párbajt is megihlet... Az elmúlt években alaposan átalakult a hazai fesztiválpiac, melynek három évtizede egyre csak fejlődő, gyarapodó részese a tatai VZV fesztivál, amely az idei esztendőre talán minden korábbinál nagyobb változásokon esett át. „Természetes és évek óta tartó folyamatról van szó: szinte minden évben születik pár új fesztivál, és persze akadnak olyanok is, amelyek megszűnnek, átalakulnak. Természtesen a jól menedzselt rendezvények évről évre több látogatót vonzanak, de itt is fontos a folyamatos megújulás” – mesélte tapasztalatairól Spigiboy, aki idén nyáron több különleges meglepetéssel is készül a június 28. és 30. közti tatai fesztiválra. „Igaz ez ránk, az Erős és Spigiboy formációra is: mi is egy ráncfelvarráson estünk át. Az elmúlt években több előadóval készítettünk új dalokat és klipeket, ami amúgy az eddig is feszített menetben a bulijaink számát jelentősen megemelte. Csak azért nem jobban, mert a civil foglalkozásunk mellé heti három-négy partinál többet sajnos nem tudunk vállalni.” A következő nagy dobásnak a 2003-ban debütált "Más a világ" a jelenkorhoz szabott, megújult változata ígérkezik a párostól. „Már több ezren használták a TikTok-on az eredetijét, így elővettük, leporoltuk, és a Víz-Zene- Virág fesztiválon mutatjuk majd be” – mesélte az ötletről. A szám, mely eredetileg egy Dj párbajból született, egyúttal versenyt is inspirál, melynek legjobbjai ugyancsak a tatai Öreg-tó partján bizonyíthatnak majd. „Előzetesen kell jelentkezni a versenyre és az előzsűrizés majd a selejtező után a döntősök szerepet kapnak a Víz Zene Virág fesztivál helyszínén. A zsűriben ott lesz Dj Newl kollegám, valamint a rendezvény főszervezője Jácint is. Fontos, hogy a jelentkezésnél az online jelenlét is bekerül az értékelési szempontok közé, de természetesen a zenei stílus, mixelés és a stíluson belüli playlist is számítani fog.” A lemezlovas elmondása szerint a nyertes nem csak fesztivál keretek közt mutathatja majd meg tudását, hanem egy extra nyereményben is részesül. - „Az én kiadóm egy éves jogdíjat ajándékoz a győztesnek” – hívta fel a figyelmet Spigiboy a győztesnek járó extra nyereményre. A Dj-párbaj lényeges információiról a rendezvény internetes felületein tudnak majd az érdeklődők tájékozódni hamarosan. [2024.05.29.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK zenész » dobos/ütős [2024.05.28.]

