Ma este élőben - A tánc nyelvén beszélni a legkönnyebb Ám azért a Fáklya Rádió Cool-Túra című adásában is menni fog, ugyanis Biró Zsolt vendége május 30-án 20 órától Kárai Borbála, táncpedagógus, táncművész lesz. Izgalmas kérdések, őszinte válaszok, csak úgy, ahogy Bizsotól megszoktuk. A tánc a zene után talán az egyik legjobb dolog, amely az emberiséggel történhetett. Szinte mindent kifejezhetünk vele, örömöt, bánatot, szerelmet, feltölt, ellazít és a feszültséget is oldja. Önismeretre tanít, megismertet minket a saját testünkkel és a személyiségünkre is kiváló hatással van. Mindenkinek táncolhat, s a maga módján mindenki tud is. Ám azért ahhoz, hogy valaki táncpedagógus és táncművész legyen, rengeteget kell tanulnia. Kárai Borbálával sem volt ez másként. Kiskamasz korában ismerkedett meg a tánccal, s mondhatjuk, hogy szerelem volt első mozdulatra. Néhány évvel korábban pedig már a koreográfiák világába is betekintett, hogy aztán diplomát szerezzen a Magyar Táncművészeti Főiskolán. Azóta is a tánc tölti ki az életét, s hálás azért, hogy az lehet a hivatása, amely egyben a szenvedélye is. Táncol, tanít, koreográfusként dolgozni s szabadidejében is imádja, ha meghall egy dallamot és rögtön jönnek a gondolatok mit és hogyan valósíthatna meg belőlük. Boriska táncre teremtetett, hiszen olyan szenvedéllyel éli meg a művészetet, hogy annak is öröm nézni minden mozdulatát, akit még nem varázsolt el a tánc világa. Természetesen a színházakban is otthon érzi magát, hiszen már számos produkciót és táncszínházi előadást állított színpadra. Olyanokat, ahol találkoztak egymással a különböző műfajok s a tánc által – bár egyedi módon – de mégis találkoztak a világot jelentő deszkákon. A művésznő ugyanis vallja: minden stílusú zene és műfaj összeérhez a tánc által. S hogy mit is lehet beszélgetni a táncról és az azt körülölelő világról? Kiderült május 30-án, amikor este 8 órától Biró Zsolt vendége Kárai Borbála lesz a Fáklya Rádió Cool-Túra című műsorában. Hallgassátok a www.faklyaradio.hu linkre kattintva, vagy akár nézzétek élőben a beszélgetést a twitch.tv/faklyaradio oldalon. Higgyétek el, most is hiba lenne kihagyni! [2024.05.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK zenész » dobos/ütős [2024.05.28.]

Alacsony kamatozású gyorshitel mindenkin egyéb [2024.05.27.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu