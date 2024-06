Képgalériák • Hungária koncert képekben Megnéztük a Hungáriát a Puskásban - képekkel Ki hitte volna, hogy még fogjuk látni a legendás Hungáriát élőben, hogy a nyolcvanas évek, majd 1995 után még 2024-ben is összeállnak egy koncertre. Az viszont nem okozott meglepetést, hogy megtöltötték a Puskást! A közönségben rengetegen öltöztek be jampinak: elképesztő frizurákkal, színes öltönyökkel és tarka ruhákkal volt tele a nézőtér. DJ Dominique melegítette be a közönséget, akinél azért lett volna jobb ötletünk előzenekarra: a rock and roll dalokkal (mint a Magány vagány) óriási sikert arató, Szikora Róberttel közös gigaslágert (Úristen) jegyző Valmart kellett volna meghívni. Sőt, az Instagramjuk szerint a Valmar konkrétan ott is volt a Puskásban, kár, hogy csak a nézőtéren... Maga a Hungária viszont tényleg elképesztően jó volt, és méltó a legendához. A színpadon mindig egy-egy óriási, kivetített kép adott hátteret az adott dalhoz, amin látható volt egy hotel előtere, egy vízpart, illetve két oldalt mutatták az énekeseket. A színpadon pedig ott volt a zenekar, voltak pálmafák, Chevroletek, és mindehhez rengeteg, tarka ruhás táncos csapott óriási bulit és hangulatot. De az este nekem azért volt felejthetetlen élmény, mert a Hungária dalokból végre nem csak egyet-egyet hallottunk, hanem az összeset egyszerre, élő koncerten, az eredeti előadóktól. Fenyőt persze hála istennek sokszor láthatjuk élőben, de hogy Novai énekelje a Ma már a twisttel senki nem viccelt, az igazi különlegesség volt. Ahogy az volt Dollytól is élőben hallani a Baby Dollt, a Kori rokit, a Cha-cha-chát, az Isztambult, vagy a Meghalok, hogyha rám nézel című dalokat is. A koncert hosszú volt, legalább harminc dalt eljátszottak, az összes nagy, legendás Hungária slágert. A ráadásban volt a Limbó hintó, majd végül a Kasza Bubu, ahogy Fenyő saját koncertjein is ez szokott lenni az utolsó szám. Eddigre tizenegy óra volt, a közönség hazaindult, a Puskáson kívül is már nagy volt a tömeg, amikor a Hungária négy tagja még javában együtt énekelte, hogy "nem megyünk haza". Tóth Noémi Hungária koncert képekben - klikk a fotóra [2024.06.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK zenész » dobos/ütős [2024.05.28.]

Alacsony kamatozású gyorshitel mindenkin egyéb [2024.05.27.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu