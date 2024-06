Gyerekként tűnt fel, de már a slágerlistákat ostromolja BariLaci A Fáklya Rádió Cool-túra című műsorának vendége június 6-án este 8 órától BariLaci énekes-dalszerző lesz. Ahogy azt megszokhattuk online hallgatható és nézhető is lesz az adás, Biró Zsolt műsorvezető pedig a legjobb kérdésekkel készül. BariLacit már egészen kiskamasz korában, 12 évesen ismerhették meg a nézők. Ekkor tűnt fel ugyanis „Az ének iskolája” című produkcióban. Tehetsége és tudása hamar megmutatkozott, hiszen egészen a döntőig menetelt, sokakban mély nyomokat hagyva. Három év múlva még csak alig volt 15 éves, amikor a Sztárban Sztár+1 kicsi műsorában is megmutatta magát a közönségnek és a zsűrinek is. BariLacira pedig egyre többen és többen lettek kíváncsiak… A zenélést olyannyira komolyan vette, hogy a középiskolai tanulmányait is a zenének szentelte: a Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnáziumba járt, s dzsessz zongoristaként végzett. 2018-ban a marosvásárhelyi Nemzetközi Ifjúsági Jazz Verseny és Fesztivál győztese lett, mégpedig „A legjobb énekes” kategóriában. Laci egyébként nem csak énekesként mutatja meg magát, hanem dalszerzőként is bizonyít. Nagy utat járt be az első médiaszereplése óta, hiszen rengeteget tanult, folyamatosan képezte magát, hogy mire a saját dalaival áll a közönség elég, maximálisan felkészült legyen. A Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnáziumban jazz zongoristaként végzett, 2018-ben pedig megnyerte Marosvásárhelyen a Nemzetközi Ifjúsági Jazz Verseny és Fesztivált „A legjobb énekes” kategóriában. 2023-ban pedig Zsédával, Azahriah-val és Váczi Eszterrel egy stúdióba vonult producerként BariLaci, már sejthető volt, hogy valami nagy dobásra készül. S valóban, hiszen két év után végre egy ígéretes stílusfrissítéssel tér vissza „Joker” című, videóklipes dalával, amelyben a pop, a kortárs R&B és az elektronikus zene viszik a prímet. Laci a dalról így nyilatkozott: „Valami teljesen újat akartam. Populárisat, mégis művészit, nem szokásos elemekkel mind zenében, mind vizuálban. Most úgy érzem ez az a hangzásvilág, amivel az éneklésben és produceri munkában is a lehető legkreatívabb tudok lenni.” S hogy mit is csinált BariLaci az elmúlt időszakban? Nos, semmiképp sem unatkozott: „Rengeteg szerzeményem született az elmúlt csöndes időben. Ezekből egyesével szeretnék majd adni a közönségemnek, majd néhány számmal kiegészítve szeretnék egy albumot, amin az összes dal a megújulásomat, és a mostani érzéseimet foglalja majd össze.” – nyilatkozta egyszer, s az is biztos, hogy május 6-án este Biró Zsolt is nagyszerű kérdésekkel hozza majd közelebb a hallgatókhoz a páratlan tehetségű fiatalembert. Hallgassátok hát a Fáklya Rádió Cool-Túra című adását június 9-án, este 8 órától www.faklyaradio.hu linkre kattintva, vagy akár nézzétek élőben a beszélgetést a twitch.tv/faklyaradio oldalon. Higgyétek el, most is hiba lenne kihagyni! [2024.06.06.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK zenész » dobos/ütős [2024.05.28.]

Alacsony kamatozású gyorshitel mindenkin egyéb [2024.05.27.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu