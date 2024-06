Képgalériák • 80s Disco Retro Festival Megnéztük az 80s Disco Retro Festivalt a Budapest Parkban - képekkel Hazai és nemzetközi sztárok, egész estés műsor, élő Neoton koncert - minden együtt volt a jó szórakozáshoz szombat este a Budapest Parkban. A hat órás kapunyitás után DJ André melegítette be a közönséget, nem volt nehéz dolga abban a kánikulában... Zoltán Erika is még erős napsütésben kezdett, és rögtön jó bulit csinált: élőben énekelt, jól nézett ki, jól táncolt és nagy slágerei voltak, be is indult a közönség. Sheyla Bonnick és csapata folytatta a műsort Boney M slágerekkel. Érdekes ez a sok Boney M együttes, én csak Budapesten most láttam a harmadikat... Két éve járt ugyanitt Liz Mitchell, a Boney M valódi, eredeti hangja, és bár hallatszott a különbség, Sheyla és a csapata is jó műsort adott elő. A Samantha Foxot felvezető szövegről (szerelőműhelyek és fiúszobák kedvence) nem tudtam eldönteni, hogy szexista vagy vicces. Az biztos, hogy ismét mellbedobással nyert, de a slágerei is nagy sikert arattak. A Bad Boys Blue nevében John McInerney lépett fel, de az ő műsora kevésbé tetszett: egyforma, ismeretlen számokat énekelt megszakítás nélkül, kivéve nyilván az utolsó, You're a Woman című slágert. A Londonbeattől fogalmam se volt előre, hogy mi várható: három dinamikus, élőben is nagyon jól éneklő fazont kaptunk, akik a You bring on the sun után rögtön az I've been thinking about you-t adták elő. Ezután a Return of the Mack című 1996-os dal következett, még később az I've been thinking about you ismét, majd hosszú ráadást adtak acapellában - kiderült tehát, hogy ez az igazi erősségük! A gond az idő volt, mert láthatóan nem akartak lemenni a színpadról, pedig már bőven a Neotonnak kellett volna következnie... Azon gondolkoztunk, hogy a Neoton kb. mindenhol koncertezett már, mi például láttuk őket Pestlőrincen, Siófokon, Szentendrén, a Papp Lászlóban - de pont a Parkban még nem, létezik, hogy először léptek itt fel? A szokásos, hihetetlenül jó hangulatot hozták, a Neoton-varázs a Parkban is működött, amire csak egy példa: nem messze állt tőlünk egy kigyúrt férfi, izompólóban, tetoválásokkal. Az úr a Zsebkendő című dalra az elsők között vett elő egy zsepit, és az egész dal alatt lelkesen integetett és énekelt... A koncert után a Dzsungelben tartott ABBA-buli volt a legjobb a táncparkettek közül, ahol az ABBA slágereket "női" kedvencek színesítették, mint a Jóbarátok vagy az Imádlak utálni zenéje, később a Heaven is a place on Earth… Június 15-én, jövő szombaton folytatása következik a kilencvenes és a kétezres évek sztárjaival a Total Dance Cabrio fesztiválon, részletek és jegyvásárlás az eseményben: https://www.facebook.com/events/1432654504273627 Tóth Noémi 80s Disco Retro Festival a Budapest Parkban képekben - klikk a fotóra [2024.06.11.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.06.09.]

