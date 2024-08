The Brand New Heavies interjú - az örökifjú brit banda a Paloznaki Jazzpikniken A 30+ éve aktív funk/acid jazz/pop/rock banda újra színpadra lép a 12. Paloznaki Jazzpikniken, ez alkalomból nyílt lehetőség egy rövid interjú erejéig találkozni a zenekar két alapító tagjával, a gitáros-énekes Simon Bartholomew-val és a basszusgitáros Andrew Levy-vel. Nem teljesen ismeretlenül érkeztem az interjúra, mivel 2007-ben már volt szerencsém találkozni a csapattal, akkor készült pár jó hangulatú fotó is a srácokkal, beszélgetésünk felütéseként bátorkodtam előrukkolni a közös képekkel, amik velük készültek a 17 évvel ezelőtti Balaton Soundon. A tervem, hogy ezáltal közvetlenebb hangnemben fog zajlani a riport, olyannyira bevált, hogy kérdéseimre többnyire viccelődve, helyenként egy-egy sztorival válaszoltak. A képről például beugrott Simonnak, hogy a farmerjét melyik akkori londoni ’vintage’ boltban vásárolta. Simon: A megjelenés mindig is fontos volt számunkra. Azért is állunk színpadon, mert szeretjük, ha ránk irányul a figyelem, amúgy szerintem ezt mindenki szereti… zene.hu Mi motivál még benneteket, hogy ennyi év után is turnézzatok, különböző országokban lépjetek fel? Andrew: Őszintén bevalljuk, hogy a pénz erős motiváció, hiszen el kell tartanunk a családjainkat. Múltkor összeszámoltam, hogy vagy tíz pár cipőt kell venni a fiaimnak: a rögbihez, a focihoz, aztán az iskolai cipőt… A legfontosabb dolog a munkánkban viszont az, hogy élvezzük, amit csinálunk, szerencsésnek érezzük magunkat, hogy azzal foglalkozhatunk, amit igazán szeretünk. Az egyensúly a kisebb és nagyobb koncertek, a nyári fesztiválok és a patinás helyszínek között szintén sokat segít. A zenekar pedig (és mutat a mögöttünk lévő asztalnál borozgató csapatra) mintha a családom lenne, annyi időt töltünk együtt és nagyon szeretjük egymást. zene.hu: Elindult az előrendelés az ikonikus Brother Sister! című albumotok újra kevert kiadására is, az eredeti megjelenésének 30. évfordulóján jön ki 2 LP, 2 CD és digitális formátumban is majd szeptemberben. 2025 márciusában pedig a Royal Albert Hallban a London Concert Orchestra és számos meghívott vendég társaságában adtok egy különleges koncertet. Mire számíthat majd itt a közönség? Simon: Személy szerint szeretem a komolyabb helyszíneket, bár én inkább a rock-osabb vonalat képviselem a zenekarban. Komoly munka a vonósokkal összehangoltan játszani, léptünk már fel máskor is ilyen felállásban, a különleges hangzás garantált, de a megszokott Heavies-es dalok válogatása a Brother Sister! album dalaira épül majd. Andrew: Ma este a Jazzpikniken a fesztiválokra szabott szettel érkezünk, táncolható, vidám, jó hangulatú koncert lesz. Készült még pár fotó, ahová a két alapítótag egyből hívta a zenészeiket is, pár perc múlva már az esti koncert dallistáját pontosították, dúdolgatás, dobolgatás a lábon: az egyik szám tempójának megváltoztatását tervezgették. Rendkívül közvetlen hangulatú interjúnkból biztosra veszem, hogy nagyon élettel teli, vidám koncertre számíthatunk a Jazzpiknik pénteki estéjén. Táncoslábakra kényelmes cipőt és indulhat az este! frk4muzik - [2024.08.02.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.08.02.]

