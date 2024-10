Ismerd meg a jövő nagy rockzenei reménységét: Kiss Barni interjú Kiss Barni, a 17 éves tehetség, aki már saját albummal büszkélkedhet, egy különleges, egyedi hangot képvisel a hazai rockzenei világban. Fiatal kora ellenére lenyűgöző céltudatossággal és víziókkal építi zenei karrierjét. Barni korán felfedezte magában a zene iránti szenvedélyt, amelyet családi háttere is erősen támogatott. Első albumát a sokszínűség jellemzi, mely jól tükrözi az otthonról hozott különböző zenei hatásokat. Az énekes a jövőben magyar nyelvű dalokkal is szeretné gazdagítani repertoárját, miközben célja, hogy egyre több emberhez eljusson alkotásai üzenete. Barni családja és barátai már kezdetektől fogva támogatják, különösen édesapja, aki a tudatos építkezésben segíti. Az ifjú zenész legnagyobb álma, hogy a színpadon állva adjon át másoknak is abból, amit az alkotás ad számára. Rendkívül fiatal és energikus előadó vagy Barni. Szerintem kijelenthetjük, hogy unikális is. Hogyan indult a kapcsolatod a zenével, hogyhogy 17 évesen már saját albumot adtál ki?

A legtöbben ilyenkor még csak feldolgozásokat énekelnek. Sokszor én sem hiszem el, hogy ez ilyen fiatalon megtörtént velem, a zenei első élményem a családomhoz köthető. Mi otthon mindig rengeteg féle zenei ízlés fogyasztói voltunk és ez biztosan közrejátszik az albumom sokszínűségében is. Gyerekkoromtól fogva rengeteget énekeltem otthon a családomnak főleg önmagam szórakoztatására, viszont korán felébredt bennem az alkotói, teremtési vágy amelynek idővel ez az album lett a kézzel fogható eredménye.



Céltudatos fiatal vagy, erős víziókkal. Mik lesznek a következő lépések a pályautásodban? Készülnek esetleg magyar nyelvű dalok is?

Nemrég kezdődött el a közös munka a You and Media Managementtel és közösen érjük el, hogy egyre több emberhez eljuthasson amit csinálok. Természetesen közben folyamatosan írok és nem titok, ezúttal már főleg magyar nyelven.



Hogyan látod a magyar zenei élet alakulását? Tetszik, amit látsz vagy szerinted meg kellene reformálni a piacot olyan előadóknak mint Te?

Nagyon jó érzéssel tölt el az, hogy az utóbbi években egyre több fiatal tölt be meghatározó szerepet a magyar zeneipar alakulásában és ezáltal rengeteg különféle zenei stílus és műfaj tud elterjedni hazánkban.



Mit szólnak a barátaid, a családod a zenei pályafutásod kezdetéhez? Kik segítik már most az utad?

Szerencsére a családom és a barátaim mindig támogatnak már a kezdetektől fogva. Főleg az őszinteséggel és a véleményükkel. Édesapám is mellettem áll és segít a tudatos fejlődésben, építkezésben, aminek nagyon örülök!



Hol szeretnéd látni magad 5 év múlva? Mik a legnagyobb álmaid?

Az alkotó energiámat folyamatosan igénybevevő környezetben és a színpadon. Talán azt lehet mondani, hogy a legnagyobb álmom az az, hogy másoknak is tudjak abból adni amit az alkotás ad nekem. [2024.10.01.]

