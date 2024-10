Ufók rabolták el Valkusz Milánt az X-Faktor színpadáról - Őrületes pillanatok a válogatón! Az X-Faktor 2024 legújabb válogatója új szintre emelte az izgalmakat, amikor földönkívüli jelenségek vették át az irányítást a színpadon. Az egyik legnagyobb meglepetést Valkusz Milán szolgáltatta, akit a nézők szeme láttára „ufók” raboltak el. Az események drámai fordulatokat vettek, miközben a mentorok is meglepő kijelentésekkel és produkciókkal szórakoztatták a közönséget. Földönkívüli akció a színpadon E.T. jelmezes ufók robbantak be a válogatón, és szó szerint szétrobbantották az addigi hangulatot. A különös jelenet nemcsak a nézőket, de a mentorokat is sokkolta. A produkció végén Valkusz Milán „elrablása” koronázta meg az estét. Tóth Andi vs. Gáspár Laci – egy poén, amit nem lehetett kihagyni Tóth Andi „Néztek” című slágere Tarsoly László feldolgozásában teljesen új értelmet nyert. Gáspár Laci sem tartotta magában véleményét, és egy tréfás megjegyzéssel tette emlékezetessé a pillanatot. Csuka Mónika diadalmas visszatérése Csuka Mónika erőteljes Queen Omega előadása lenyűgözte a mentorokat. Valkusz Milán szerint „ez a produkció annyira erős volt, hogy akár dalokat is írhatnának együtt, amelyek beleremegtetnék Magyarországot.” Valkusz Milán – Laposföld-hívő meglepetés Az este egyik legváratlanabb fordulata az volt, amikor Valkusz Milán bevallotta, hogy Laposföld-hívő. A mentorok teljes megdöbbenéssel hallgatták a teóriát, amely komoly vitát váltott ki. Tóth Andit és Valkusz Milánt kilőtték az űrbe Szabolcsi Dávid a Marsról érkezett feldolgozása után a produkció végén az ufók nem kímélték sem Tóth Andit, sem Valkusz Milánt, és kilőtték őket az űrbe, egyenesen a végtelenbe. Ne hagyd ki a következő válogató adást, ami jövő héten, szombaton este 20 órakor lesz látható! [2024.10.06.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.09.28.]

