Lionel Richie visszatér Budapestre: koncert 2025 nyarán az MVM Dome-ban

Rég várt élmény a rajongóknak

Lionel Richie, a világhírű amerikai énekes-dalszerző, 2025. július 17-én ismét Budapestre látogat, hogy lenyűgöző koncertet adjon az MVM Dome-ban. Ez az esemény különösen izgalmas a rajongók számára, hiszen az előadó közel húsz év után tér vissza a magyar fővárosba. A "Say Hello to the Hits" című európai turné keretében Richie legnagyobb slágereit vonultatja fel, így a közönség újra élvezheti a popzene ikonikus dallamait.

A turné részletei

A koncertsorozat 2025. május 31-én Belfastban indul, és 16 országot érintve összesen 27 koncertet foglal magában. Az európai turné augusztus 2-án Madridban zárul. A turné szervezője a Live Nation, amely biztosítja, hogy a rajongók a lehető legjobb élményt kapják.

Richie zenei öröksége

Lionel Richie a popzene történetének egyik legsikeresebb előadója, akinek pályafutása több mint fél évszázadra nyúlik vissza. Az énekes négy Grammy-díj mellett Oscart és Golden Globe-ot is nyert, és lemezeiből több mint 125 millió példányt adtak el világszerte. Olyan ikonikus slágerek fűződnek a nevéhez, mint a "Say You, Say Me," "Dancing on the Ceiling," "All Night Long (All Night)," "Endless Love," "Hello," "Penny Lover," "Truly," és "Stuck on You." Ezen kívül Michael Jacksonnal közösen írta a történelmi jelentőségű "We Are the World" című dalt.

Siker és hatás

Lionel Richie 1949. június 20-án született Alabama államban. Pályafutását a Commodores együttes tagjaként kezdte, ahol olyan slágereket jegyeznek, mint az "Easy," "Sail On," "Still," és "Three Times A Lady." Az 1980-as évek elején Richie szólókarrierbe kezdett, és a "Lionel Richie" című albuma több mint 4 millió példányban fogyott el.

Következő lemezén, a "Can't Slow Down"-on található a "Hello" és az "All Night Long," amelyek Grammy-díjat nyertek. Richie 1985-ös "Dancing on the Ceiling" című albuma is nagy sikert aratott, amelyen a "Say You, Say Me" található, és amelyért Golden Globe-ot és Oscar-díjat is nyert.

Friss hírek és elismerések

Richie az utóbbi években aktívan dolgozott a zeneiparban, producerként is tevékenykedett, valamint 2017-ben a Kennedy Központ életműdíját kapta meg. 2022-ben a Rock & Roll Hall of Fame-be választották, valamint az American Music Awards Ikon díját és a Kongresszusi Könyvtár Gershwin-díját is elnyerte. A közelmúltban a "The Greatest Night in Pop" dokumentumfilm társproduceri munkájával tűnt fel, amely a Netflix filmlistájának élén kezdett, elérve a 11,9 milliós nézettséget.

Emlékezetes pillanatok Magyarországon

Richie már 2005-ben is fellépett Magyarországon, amikor a budapesti Felvonulási téren (ma Ötvenhatosok tere) mintegy 200 ezer ember előtt adott ingyenes koncertet a Kapcsolat rendezvény keretében. Mostani visszatérése újabb izgalmas élményt ígér a hazai rajongóknak.

Ne hagyd ki!

A koncert jegyvásárlása már elérhető, és a jegyek gyorsan fogynak, ezért érdemes mihamarabb lecsapni rájuk! A zenei legendák között emlegetett Lionel Richie előadása garantáltan felejthetetlen élményt nyújt majd.

[2024.10.21.]