Music Hungary 2024: Több mint 25 fellépő novemberben Veszprémben - itt a teljes program Több mint huszonöt könnyűzenei előadó lép fel az idei Music Hungary Konferencia & Showcase keretében november 18. és 20. között Veszprémben. A zeneipari esemény a "Hangnemváltás: alkalmazkodás és rock'n'roll" témát járja körbe, miközben az esti koncertek az aktuális magyar könnyűzenei élet legizgalmasabb szereplőit vonultatják fel. Fellépők és koncertek

Olyan előadók koncertjeire számíthatunk, mint Kolibri, Ótvar Pestis, cserihanna, Noémo, Nóvé Soma, a Subtones és Szlimmy. A showcase program részeként több helyszínen, mint az Expresszó, a Terem és a Papírkutya, az érdeklődők különféle zenei stílusokkal találkozhatnak. Konferencia fókuszban: a zeneipar kihívásai

Az esemény több panelbeszélgetést kínál. Az egyik legizgalmasabb témát, a Ha Spotify és YouTube után egyből az Aréna jön, mi történik a klubokkal? című beszélgetés tárgyalja, amely a digitális népszerűség klubéletre gyakorolt hatását vizsgálja. Ugyanakkor a Válságban a fesztivál szektor? panelen az idei ellentmondásos fesztiválszezonról beszélgetnek a szakértők. Provokatív és aktuális témák

A Xanaxra iszom a vodkát panel a dalszövegek cenzúrájáról szól, míg a Rock'n'roll az akadémián arra keresi a választ, hogyan tud az egyetemi oktatás a tehetséggondozásban részt venni. Az Advancing és a valóság panel a koncertszervezés technikai kihívásait tárgyalja. Nemzetközi résztvevők és pénzügyi tudatosság

Enzo Mazza, a FIMI igazgatója is jelen lesz online előadásával, amely a magyar zene népszerűségét elemzi. Emellett az anyagi tudatosság és pénzügyi stratégia fontosságáról is hallhatunk Bődy István pénzügyi tanácsadó előadásában.

