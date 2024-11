Kapcsolatok • Csepregi Éva Csepregi Éva életműkoncertjével tér vissza Győrbe! Egy újabb hazai sztárt látott vendégül a Hello Győr! műsora október 31-én – ezúttal Csepregi Éva lépett a stúdióba, hogy izgalmas bejelentést tegyen. A Neoton Família legendás énekesnője, aki nyáron még a Neoton Sztárjaival lépett fel Győrben, most egy egészen különleges esemény kapcsán tér vissza: életmű jubileumi koncertjével fogja elkápráztatni a közönséget november 28-án a Győri Nemzeti Színházban. Csepregi Éva évek óta álmodozott egy ilyen nagyobb szabású szólókoncertről, és most, a kerek születésnapja apropóján végre elérkezett az idő! A műsorban minden nagyobb korszakából hallhatunk majd dalokat, amelyek nemcsak a zenetörténetbe, de Éva életének fontos pillanataiba is betekintést nyújtanak. Minden egyes dal egy darabka a művésznő lelkéből, amit a közönséggel oszt meg ezen az estén. A Hello Győr! műsorvezetője, Farkas Mónika izgalmas kérdésekkel kísérte Évát pályája legemlékezetesebb állomásain keresztül, és betekintést nyújtottak azokba a kulisszatitkokba is, amelyek a novemberi koncertet igazán különlegessé teszik. Az életműkoncert januárban Budapesten debütált hatalmas sikerrel, és most végre a győri közönség is részese lehet ennek az élménynek. Aki ott volt nyáron a Neoton koncerten, annak ez az este kihagyhatatlan lesz – hiszen most egészen más oldaláról ismerhetjük meg Csepregi Évát. Ne hagyd ki ezt az életre szóló koncertet, ahol a dalok történetei egyenesen a művésznő szívéből szólnak!









