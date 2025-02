Új videoklip, dalszöveg - L.L. Junior x Azahriah (feat. Farkas Pisti) - Zha maj dur Zha maj dur - ez a címe L.L. Junior x Azahriah (feat. Farkas Pisti) produkció újdonságának Dalszöveg



(Junior)

Mámoros éj Diablóval

Még az angyalok is sírtak

Olyan gyönyörű volt az a tánc

A karma volt a pincér,

Aki hozta a nagy számlát

Többet fizettem, mint ami járt Mer’ mikor csókol a mennyekbe repít fel

És aztán a mélységbe húz

Szentimentalitással mámorít el

Ellazít s utána összezúz

Mer’ Valami meghalt belül és valami életre kel

Csak az Isten tudja hogy miért

Szeretem én az éjjeli fényt

És ha kérdezik ezt mondom én : (Refrén)

Zha maj dur, legyünk a drámán túl

Többé nincs I Love You

Ami közöttünk volt, sajnálom, látod

Már elmúlt

Numa Baby Zha maj dur,

Csak legyek a drámán túl

Ami közöttünk volt, elmúlt

Zha Maj Dur! (Azahriah)

Sóvárogván utánad

Mi lehet most te veled

Jobb-e vajon ez így

Szép volt, de akkor szép, ha majd fáj

Ha egyszer úgyis véget ér

Átvészeljük, mint eddig

Téli álom nagy lett a csend is

Búskomorságomban elhagytam magam

Ez az a hely, ahonnan nem jutunk ki élve

Mamacita

Egymillió-egy darabra tört

A szívem

Kutatom az okot asziszem, hogy féltem

Hamar elillan a szabadság.

A bűneim megbántam

Mégsem lettem bölcs

Ez tartja a népet lázban még

Hogy az Azi-Dzsini-Juni szól (Refrén)

Zha maj dur, legyünk a drámán túl

Többé nincs I Love You

Ami közöttünk volt, sajnálom, látod

Már elmúlt

Numa Baby Zha maj dur,

Csak legyek a drámán túl

Ami közöttünk volt, elmúlt

Zha Maj Dur! (Farkas Pisti roma nyelvű fohásza)

De man aba tu Pacha

Na le mandar e vrema

Soha na phen tu mange

Numa man kames

Kana me khere reso

Pe mure shave dikhav

Barvalimo hatyarel Muro jilo Gyere gitttyoooo (Gitár szóló)

Zha Maj dur végtelenségig



