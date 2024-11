Képgalériák • Animal Cannibals a Zene Házában Kapcsolatok • Animal Cannibals Megnéztük az Animal Cannibalst a Zene Házában - képekkel Élő zenekaros koncertet adott az Animal Cannibals - a pályafutásuk során volt már hasonló koncertjük, de én csak most láttam őket először élő zenével kísérve. A Zene Háza érdekes helyszín, a terem méretében hasonló az Akváriumhoz, az A38-hoz és a Barba Negra Blue Stage-hez, de elegánsabb azoknál. Gondolkoztam is, a rap koncert hogyan illik majd ide: kiválóan, mert a székeket kivitték a nézőtérről és szabadon lehetett táncolni, bulizni a színpad előtt. A koncert különlegessége az élő zenekari kíséret volt. Deseő Balázs billentyűzött - őt maguk a Kannibálok nevezték többször is a zenekar harmadik, nem látható tagjának, mert kezdettől fogva a zenei producerük volt. Gergely Éva is ikonikus munkatársa, vokalistája a csapatnak, énekelt például a Két hétig egyedül vagyok, Mindenki azt akarja, Péntek című slágerekben, és most életemben először élőben is hallottam végre. A többi zenész is jó volt: DJ Pozsi scratchelt, Kopasz Andor basszusgitáron, Murad Abbas pozanon, illetve Táborszky Bence trombitán játszott. Különleges, egyedi élmény volt, különösen, amikor az Ülünk a vonaton alatt a zenekar összes tagja egymás után szólózott. A hangosítás eleinte zúgott és visszhangzott, de aztán javult a helyzet, viszont túl hangos volt - egy ponton túl a szép hangzás fontosabb lenne a nyers hangerőnél, és itt ezt nem sikerült jól eltalálni. A hangulat emelkedett volt a koncert elejétől a végéig, egyrészt mert az élő zene hangulata jobb, mint a fél-playback műsoré, és persze az is számított, hogy ez az Animal Cannibals saját koncertje, saját közönsége volt. Ezen a koncerten ugrott be, hogy Krúby: Pesti est című dalát jó eséllyel a Budapest nyáron ihlette, hiszen abban Krúby ugyanúgy a budapesti, nyári kalandjairól mesél az ő sajátos stílusában. Nem katasztrófa (csak karácsony): bár csak néhány héttel ezelőtt jelent meg az Animal Cannibals új albuma "19" címmel, ez nem egy lemezbemutató koncert volt. Persze azért az új album is szóba került: elhangzott az Ego című dal, illetve elárverezték a 19 példányban készült CD közül az egyiket. De a műsor gerincét a régi slágerek adták, a Takarítónőtől kezdve, Kanni-bál, Ez itt az, Péntek, Csillogjon, csörögjön, az én legnagyobb kedvencem pedig a Mindenki azt akarja volt, különösen, hogy Gergely Éva élőben énekelte a refrént. Mit mondhatnék még? - ez volt az utolsó dal a koncerten. Én annyit mondanék, hogy az önálló, zenekaros Animal Cannibals koncert különleges élmény volt, örülnék, ha sok ilyet láthatnánk még. Addig is, ha minden jól megy, legközelebb november 30-án találkozunk a fiúkkal a Papp Lászlóban a Total Dance-en, a további fellépéseik dátumai pedig a honlapjukon: https://www.animalcannibals.hu/fellepesek-esemenyek. Szatmári Péter Ivan & The Parazol koncert képekben - klikk a fotóra [2024.11.15.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje NEM BANKI HITEL AJÁNLAT szolgáltatás [2024.11.15.]

