2025-ben is lesz Megasztár A legendás tehetségkutató műsor, a Megasztár, 2025-ben is új évaddal jön a TV2 képernyőjére. A műsor célja, hogy felfedezze Magyarország legtehetségesebb énekeseit, és lehetőséget biztosítson számukra a zenei karrierjük beindításához. Hogyan jelentkezhetsz? Ha úgy érzed, hogy te vagy a következő nagy felfedezett, és szeretnéd megmutatni tehetségedet az egész országnak, ne habozz! Jelentkezni a TV2 hivatalos oldalán lehet.



Töltsd ki a jelentkezési űrlapot, és ne felejts el egy rövid videót is feltölteni, amelyben bemutatod tehetségedet!



A Megasztár győztese jelentős nyereményekre számíthat, beleértve:



Pénzdíjat, amely segíthet megalapozni zenei karrierjét.



Professzionális dalfelvételt és videoklip-készítést, amelyek tökéletes bemutatkozást biztosítanak a zenei iparban.



Esélyt, hogy neve ismertté váljon, és fellépjen az ország legnagyobb színpadain.