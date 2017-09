X-faktor 2017 - így zárult az előválogató Puskás Peti a mennyországban érezte magát, amikor 17 asszonnyal táncolt a színpadon. Az X-Faktor 2017-es évadának, negyedik adása sok meglepetést tartogatott. A műsor rögtön egy ismerős arccal kezdődött. Snjezana Pecija kiskutyájával érkezett a színpadra és kiderült, hogy a Pumpedék című realityben szerepelt. A lány jól vette az első akadályt és továbbjutott, így a színfalak mögött barátai, Pumped Gabo és párja Ági, Kiss Ramónával örülhettek. Rapperek is szép számmal képviseltették magukat az utolsó előválogatón, ám keveseknek sikerült elnyernie a mentorok tetszését. Köztük volt Tóth Bettina, az ő produkciója alatt ByeAlex alig bírt a székében maradni, Hegedűs Péter pedig nosztalgikus hangulatot teremtett Vanilla Ice „Ice Ice Baby” című slágerével. Gulyás Roland tavaly az utolsó fordulóban esett ki a műsorból, amikor a táborban, a székes feladatnál Puskás Peti felállította. Idén ismét van esélye rá, hogy bekerüljön a legjobbak közé, mert négy igennel jutott tovább. Barna Martin, Oláh Szandra, a Florian Kvintett és Vardanov David is elnyerte a mentorok elismerését. Majd következett Lakatos Zoltán, aki extrém külsejével meglepte a mentorokat, sőt Gáspár Lacira olyan hatással volt, hogy zokogni kezdett. A szombat esti show, a Tázlári Rozmaring Asszonykórussal ért véget, akik között Puskás Peti a mennyországban érezte magát. Az előválogató után, pedig irány az X-Faktor tábor, ahol már a mentorházba jutás lesz a tét. A tábor eseményeit szeptember 30-án szombaton, és október 1-én vasárnap láthatják a nézők az RTL Klub műsorán. [2017.09.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje hitel kinal egyéb [2017.09.14.]

