Diszkókirály lett Szabó Jani! Mindenkinek úgy teljesüljenek az álmai, ahogy Janinak, akit most már inkább DJ Martinként fogunk emlegetni. A srác nem csak várta a szerencsét, tett is érte rengeteget, így mára már a diszkók elismert lemezlovasa lett. Érdemes közelebbről is megismerni. Dj. Martin a születésekor egyébként a Szabó János nevet kapta s korán nyilvánvalóvá vált, hogy a zene meghatározó szerepet tölt majd be az életében. A diszkóval 1995 óta foglalkozik, vidéken pörgette először a lemezeket. Aki nagy hatással volt rá, nem más, mint Tenk Zsolt, azaz Dj. Dome. Akitől nem csak elleste az alapokat hanem jó barátságot is ápolt. Nem csoda, hogy Jani innentől kezdve már tudta: a diszkó a világa! – Nem tanított senki sem. Azokban az időkben még el lehetett lesni, mit hogy csinálnak a nagyok – elevenítette fel DJ Martin az első mozzanatokat. Elárulta, hogy kezdetben kazettás magnó deckkel indult a zenélés, majd jöhetett a bakelit, végi a CD volt a végállomás. – Ha a stílusomat kérdezik, mindig azt mondom, hogy a retro zenétől napjaink slágeréig mindent játszok, lehet az RNB, Club vagy éppen House zene. Úgy is mondhatom, hogy közönségemtől függ éppen mit játszom. Közben lakhelyet is változtatott, hiszel Veszprémbe tette át székhelyét, ahol naná, hogy bejátszotta magát a helyi diszkókba is. Számos helyen pörgeti a lemezeket most is, többnyire állandó fellépőként. Jelenleg a Retronic party-k egyik rezidense. – Számos helyen megfordultam már, mindig jó hangulatot sikerül varázsolnom, a visszajelzések mindig pozitívak, ami arra ösztönöz, érdemes csinálnom tovább amit szeretek. Az életem része a zenélés, ezt most szeretném több emberrel ismegosztani – zárta bemutatkozását DJ Martin. [2017.01.31.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje PARTY ZENEKART zenekar [2017.01.21.]

