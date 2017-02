Gyász! Meghalt a kiváló zenész. a progresszív rock kiemelkedő alakja

Az előadáson szakadt az eső, de ez sem zavarta, végigjátszotta a programját

Hatvanhét évesen kedden Londonban vastagbélrákban elhunyt John Wetton, a progresszív rock történetének kiemelkedő alakja. A basszusgitáros, énekes, dalszerző, az Asia, a King Crimson és több más világhírű csapat zenésze Budapesten is járt és zenélt az After Cryinggal.

Wetton halálhírét londoni kiadója közölte.



"Fantasztikus dallam- és harmóniakezelés jellemezte, amit komoly zenei képzésének is köszönhetett, emellett páratlan hangi adottságai voltak, azonnal fel lehetett ismerni az éneklését. Szerény, kedves fickó volt, aki soha nem balhézott, ha kellett, cipelte a saját cuccát, soha nem voltak sztárallűrjei és a legnagyobb profizmussal állt hozzá minden produkcióhoz" - idézte fel Egervári Gábor, a több mint harminc éve működő After Crying egyik alapítója szerdán az MTI-nek.



John Wetton kétszer is játszott együtt az After Cryinggal. Húsz évvel ezelőtt, 1997 augusztusában fellépett a Budai Parkszínpadon a Nyugati Kapu című zenei fesztiválon, amelyen műsora végén közösen adták elő a Starlesst, a King Crimson csodálatos dalát. A Starless budapesti felvétele John Wettonnal lemezen is hallható, hiszen felkerült az After Crying 2000-ben megjelent Struggle for Life című dupla koncertalbumára.

A progresszív rock és a komolyzene határán egyensúlyozó After Crying szövegírója, fuvolása, az élő hangzásért is felelő Egervári Gábor elmondta, hogy Wettont a budai koncert előtt egy Skodával vitték fel próbahelyükre, a Jókai klubba.

"Kölcsönkapta Pejtsik Peti lila színű Ibanez basszusgitárját, eljátszottuk a Starlesst, és a végén közölte: ezt nem kell jobban csinálni. Másnap a beálláson elképesztő volt látni, hogy produkciója teljes hangosítását a hangszereként kezelte. Az előadáson szakadt az eső, de ez sem zavarta, végigjátszotta a programját" - fejtette ki Egervári Gábor.

John Wetton 1999-en a Budapest Kongresszusi Központban egy jótékonysági gálán szintén előadott egy King Crimson-dalt az After Cryinggal, akkor a The Night Watch-ot. Mint a magyar zenész megjegyezte, egy évvel később Mexikóban egy progrock fesztiválon is találkoztak. "Nagyon jó, szinte baráti kapcsolatba kerültünk. Amikor Mexicaliból elindultunk vissza az Egyesült Államokba, a határőrök nem engedték át rozzant buszunkat, így gyalogszerrel mentünk együtt tovább, a hűvös időben megosztottuk vele maradék Unicumunkat".

A King Crimson 1974-ben megjelent Red című lemeze óriási hatással volt az After Cryingra. Az volt a Fripp-Wetton-Bruford trió utolsó közös albuma, és ahogy Egervári Gábor fogalmazott, "egy döbbenetes klasszikust tettek le az asztalra".

John Wetton 1949-ben született, 1965-ben lépett a zenei pályára és 1972-ben csatlakozott a King Crimsonhoz, amellyel három kiemelkedő albumot (Lark's Tongues in Aspic - 1973; Starless and Bible Black - 1974; Red - 1974) készített. Játszott a Uriah Heep-ben, a UK-ben, majd 1981-ben alapító tagja volt Asiának, a rendkívül sikeres supergroupnak, amelyben a Yesből érkezett két zenésszel, Steve Howe gitárossal és Geoff Downers billentyűssel, valamint Carl Palmer dobossal (Emerson, Lake & Palmer) játszott együtt és egészen a közelmúltig felléptek.

Szerepelt a Wishbone Ash-ben, dolgozott együtt Bryan Ferryvel és a Roxy Music-kal, Steve Hackett-tel (ex-Genesis) és hat szólóalbumot is készített. John Wetton az Asiával kétszer, 2008-ban és 2011-ben is fellépett Budapesten.

- MTI -

[2017.02.02.]