Dallamos zúzással mutatkozott be a magyar banda A Mandara egy nemrég debütáló szimfonikus power metal zenekart. amely üde színfolt lehet a magyar zenei palettában. Most itt is meghallgathatjuk egy dalukat. A zenekar bemutatkozó anyag még múlt év őszén jelent meg, a Nail Records gondozásában. Ez egy 32 perces, 5 dalos EP, amelyet egyelőre digitális formában terjesztenek a zenészek. Amikor pedig megjelent a bemutatkozó anyag, egy felirattal ellátot videó is napvilágot látott, mégpedig az "Endless Night... Momentary Dawn" című számhoz, amelyet most itt, a zene.hu-n is meghallgathattok, megnézhettek!