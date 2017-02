My Funny Valentine a Nyári lányokkal - jegyek itt Nyári Aliz és Nyári Edit My Funny Valentine címmel egy különleges Valentin-napi koncertre invitálja a közönséget 2017. február 14-én 19:00 órai kezdettel a MOM Kulturális Központban. A koncerten igazi romantikus atmoszférát varázsol a két elbűvölő énekesnő, az egyedülálló felállású Budapesti Jazz Szimfonikus Kamarazenekar kíséretében. Felcsendülnek az alkalomhoz illő, legszebb szerelmes dalok és saját slágereik egyedi feldolgozásban, a swing és a klasszikus jazz zene ötvözetével.



A koncert címadó dala is jelzi, hogy a szerelmesek ünnepén az énekesnők egy exkluzív zenei élményt ígérnek az igényes zenét kedvelő közönségnek. Jegyek ITT [2017.02.06.] Megosztom: