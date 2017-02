Kapcsolatok • A Dal 2017 A Dal 2017 - jönnek az elődöntők Végső szakaszába érkezett A Dal 2017: a pénteki és szombati elődöntőt egyaránt élőben közvetíti a Duna televízió és a Duna World csatorna. A showműsor két fordulója után kialakul a nyolcas finálé mezőnye. A pénteki első elődöntőben három női előadó, három férfi énekes és három együttes lesz látható és hallható. Kanizsa Gina dalának címe Fall Like Rain, Radics Gigi a See It Through-t énekli, Singh Viki a Raint adja elő, Chase a Dust in the Windet, Henderson Dávid a White Shadows című számot, Pápai Joci az Origót, a Soulwave a Kalandorral versenyez, a Spoon 21 a Deákkal, a The Couple pedig a Vége van című szerzeménnyel. A szombati második elődöntőben a formációké a főszerep: ebben a körben lép színpadra a Kállay Saunders Band, amely a 17-et adja elő, a Leander Kills az Élet című számot, a Mrs Columbo a Frozen Kinget, a Peet Project a Kill Your Monstert, a Roma Soul a Nyitva a házat, Tóth Gabi & Freddie Shuman feat. Lotfi Begi a Hosszú időket, Zävodi + Berkes Olivér pedig a #háttérzajt. Szintén szombaton versenyez Benji a Karcok című dallal, illetve Szabó Ádám a Togetherrel. Mindkét elődöntőből négy, összesen nyolc produkció jut az elődöntőbe: három-három a zsűri döntése alapján, egy-egy dal és előadó pedig a tévénézők szavazataival. - MTI - [2017.02.08.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje hegedű hangszer [2017.02.08.]

