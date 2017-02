Szegedi Szabadtéri Játékok 2017 - már 10 éve történt, az idén megünneplik Az idén tíz éve felújított Reök-palota jubileumáról is megemlékezik idén a Szegedi Szabadtéri Játékokat szervező cég, amely a Regionális Összművészeti Központot is működteti. A jubileumi év programjai január 31-én indulnak, amikor a szecessziós palota előtti teret elnevezik az épület tervezőjéről, Magyar Edéről - közölte a fesztivál igazgatója az MTI-vel. Herczeg Tamás kiemelte: a központban a tervek szerint az évforduló alkalmából két nagyon népszerű, világhírű művész alkotásaiból nyílik majd kiállítás. A Regionális Összművészeti Központ a nyári nagyszabású szabadtéri előadásokkal ellentétben szobaszínházi vagy független színházi törekvéseknek ad helyet. Az épületben új stúdiószínházi termet alakítottak ki, a befogadott produkciók mellett pedig az intézmény saját sorozatot is indított. A Szegedi Tudományegyetem bölcsészhallgatóinak bevonásával Réczei Tamás rendez felolvasó színházi előadásokat Nyáry Krisztián magyar költők, írók szerelemi életét feldolgozó irodalomtörténeti írásaiból. A rendkívül népszerű produkciók folytatásaként nyáron Újszegeden már nagyszínpadi bemutató készül. Herczeg Tamás emlékeztetett, hogy 2013-tól - amióta Harangozó Gyula művészeti igazgatóval közösen vezetik a fesztivált - minden évben növekedett a fesztivál jegyárbevétele. A belépők szeptember közepén induló árusítása óta januárra a tavalyi - rekordnak számító - jegyértékesítésből befolyt bevétel felét már meghaladták. A szakember szerint ez leginkább annak a bizonyítéka, hogy jól sikerült eltalálni a közönség érdeklődését. A 2012-es évhez képest az összes szegedi önkormányzati tulajdonú cég közül a Szegedi Szabadtéri Játékok volt, amely messze a legdinamikusabban, több mint 52 százalékkal tudta növelni saját bevételeit - közölte az igazgató. - MTI - [2017.02.07.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje hegedű hangszer [2017.02.08.]

Gitáros basszusgitáros zenekar [2017.02.07.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu