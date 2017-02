Szegedi Szabadtéri Játékok 2017 - operával indul az évad A Szegedi Szabadtéri Játékok 2017-es évad operabemutatóval indul, Puccini Toscáját tűzik műsorra. Visszatérnek a Dóm téri színpadra az olyan népszerű produkciók, mint a Mamma Mia!, melyet Magyarországon először Szegeden mutattak be, és egyedülálló módon negyedik éve szerepel a repertoáron. Újra látható a tavaly sikert arató korai musical, az Ének az esőben, melyet egy új Shakespeare-bemutató, A vízkereszt, vagy amit akartok követ. Az év sokak által várt musicalje A Notre Dame-i toronyőr európai premierje lesz a Budapesti Operettszínházzal koprodukcióban. Az évad idén a szokásosnál tovább tart, augusztus 24-én az Ajándékkoncerttel zárul, amely első felében a Kodály-évforduló alkalmából a zeneszerző műveit játssza a Szegedi Szimfonikus Zenekar, második felében pedig a harmincéves Szegedi Kortárs Balett legsikeresebb produkcióját, a Carmina Buranát láthatják a nézők. A kor népszínházi műfajának számító musicalek sikerei mellett az igazgató fontos előrelépésnek tartja, hogy meg tudták erősíteni a Szegedi Szabadtéri Játékok hagyományaihoz szervesen kapcsolódó próza- és operajátszást a Dóm téren. 2015-ben és 2016-ban is telt ház előtt ment a Tévedések vígjátéka, és sikert arattak az elmúlt évek operabemutatói, köztük a fesztivál történetében először Wagner-mű is, A bolygó hollandi. A Dóm téren hangosítással játszhatók az operák, így a szabadtéri játékok nem akusztikus erényeivel tud versenyezni, hanem - akár "műfajidegen" sztárok bevonásával is - inkább show-szerű elemekkel igyekeztek olyanokat a nézőtérre csábítani, akiket egy hagyományos előadás nem feltétlenül vonzott volna. A szakember bízik benne, hogy az idei Tosca, melyet válogatott operaénekesi gárda mutat be, a korábbi évekhez hasonlóan népszerű lesz. - MTI - [2017.02.07.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje hegedű hangszer [2017.02.08.]

