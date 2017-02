Évadnyitó Yu party Budapesten A tavalyi, nagysikerű év után - melyben valódi legendákkal találkozhatott a közönség a Yu partyk jóvoltából - elérkezett a pillanat, hogy egy estére újra a Balkán vegye át a főszerepet Budapesten. Bár ez alkalommal nem az élőzene dominál majd, az elmúlt évek tanulsága alapján várhatóan így is hajnalig tartó bulizásra készülhetnek a vendégek. A novemberi, teltházas évzáró Yu party után elérkezett az idő, hogy újra az Balkán szerelmeseié legyen a parkett és Dj Macsity vezényletével felcsendüljenek a volt Jugoszlávia legnagyobb slágerei az ELLÁTÓházban. A már jól bejáratott talpalávaló mellett olyan ismerős arcokkal is találkozhat az ember, mint például a Balkan Grill csapata, akik most is jobbnál jobb ízelítőkkel készülnek a népszerű balkáni gasztronómia kínálatából. „Mielőtt a táncparketten karolnánk egymásba, egy újabb hiánypótló könyvet mutatunk be, az egykori bánáti politikus, nagybecskereki ügyvéd, hajdanvolt magyar országgyűlési képviselő és jugoszláv szenátor, Várady Imre személyes irataiból, családi levéltárának anyagából ad közre bő válogatást, valamint egy hosszabb lélegzetű tanulmányt a jeles történész és egyetemi tanár, A. Sajti Enikő. E kötet nemcsak gazdag és fontos, vajdasági viszonylatban is egyedülálló dokumentumgyűjtemény, hanem izgalmas történelmi olvasmány is egyben: tájtörténetünk és közéletünk hiányzó fejezete. Várady Imre hosszú életpályájának válogatott irat­anyaga immár történelemmé formálódott. A szerzővel Virág Gábor, a Forum Könyvkiadó igazgatója és Várady Tibor jeles jogászprofesszor, Várady Imre unokája, beszélget.” - olvasható az esemény hivatalos Facebook oldalán. További fotók a Yu Party hivatalos oldalán, ide kattintva elérhetők. – Fülöp Dóra – [2017.02.09.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitároktatás, basszusgitároktatás szolgáltatás » oktatás [2017.02.09.]

