Ismét gyarapodott a Bartók-sorozat Bartók Béla Gyermekeknek zongorára, valamint Írások a népzenéről és a népzenekutatásról című kötetével gyarapodott a Bartók-sorozat az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó gondozásában. A két újonnan megjelent kiadványt szombaton mutatják be a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetében - közölte az MTA csütörtökön az MTI-vel.



A Bartók-művek 48 kötetesre tervezett kritikai kottaösszkiadása keretében - melynek elindulását 2015. szeptember 26-án, a zeneszerző halálának 70. évfordulóján jelentették be - elsőként a Gyermekeknek című zongoradarab-sorozat jelent meg, Vikárius László és Lampert Vera közreadásában.



A háromnyelvű - angol, magyar, német - 400 oldalas, exkluzív kivitelű kiadás különlegessége, hogy a Gyermekeknek-sorozatot két változatban közli, így a darabok 1908-1910 között komponált eredeti és 1943-ban, Amerikában készült átdolgozott verzióját az olvasó egymás mellett tanulmányozhatja.



Bartók írásainak 8 kötetesre tervezett kritikai összkiadása 1989-ben indult el, 1999-ig három kötete látott napvilágot. A most megjelent negyedik kötet Bartók népzenéről és a népzenekutatásról írt ismeretterjesztő munkáit tartalmazza. A Lampert Vera által közreadott több mint 500 oldalas kötet is számos meglepetést tartogat, hiszen az 50 írás csaknem fele nyomtatásban mindeddig vagy egyáltalán nem, vagy csak idegen nyelven volt hozzáférhető - olvasható a Zenetudományi Intézet honlapján.



A könyvbemutatón a sorozatokat Somfai László akadémikus, a Bartók-összkiadás alapító szerkesztője ismerteti, az új kötetekről Kovács Sándor beszélget Somfai Lászlóval, Vikárius Lászlóval, Lampert Verával és Biró Violával.



Mindkét sorozatot az intézeten belül működő Bartók Archívum munkatársai szerkesztik, a kiadványok megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) támogatta.

