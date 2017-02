A Dal 2017 elődöntő - ők kerültek be a döntőbe

Végső szakaszába érkezett A Dal 2017, pénteken az első elődöntőt tartották.

A pénteki első elődöntőben három női előadó, három férfi énekes és három együttes volt látható és hallható.

Kanizsa Gina dalának címe Fall Like Rain, Radics Gigi a See It Through-t énekelte, Singh Viki a Raint adta elő, Chase a Dust in the Windet, Henderson Dávid a White Shadows című számot, Pápai Joci az Origót, a Soulwave a Kalandorral versenyzett, a Spoon 21 a Deákkal, a The Couple pedig a Vége van című szerzeménnyel.

A továbbjutók:

Radics Gigi: See It Through

Pápai Joci: Origo

Kanizsa Gina: Fall Like Rain

Soulwave: Kalandor

[2017.02.10.]