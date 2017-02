Fantasztikus hangja volt - 91 évet élt a nagyszerű énekes A művész halálát feltehetően szívproblémák okozták. Elhunyt 91 évesen Nikolai Gedda svéd-orosz származású operaénekes, generációjának ünnepelt lírai tenorja, aki több mint ötven évet töltött a világ operaszínpadain, majd 2001-ben vonult vissza végleg svájci otthonába. A halálhírt a tenor lánya, Tania közölte csütörtökön elsőként a francia forumopera.com portállal, és elmondta, hogy apja még január 8-án halt meg lakóhelyén, a svájci Toloczhenazban, de a család eddig ezt nem hozta nyilvánosságra.



Gedda 1925. július 11-én született Stockholmban, német anya és félig orosz apa gyermekeként. Vezetéknevét nevelőanyja, a félig orosz Olga Gedda után kapta, nevelőapja, Mihail Usztyinov, egy ortodox templom kántora ugyancsak orosz származású volt. A család egy ideig Lipcsében élt, majd Hitler hatalomra kerülése után visszatértek Stockholmba, ahol Gedda, akit nevelőapja tanított énekelni, matematikai tanulmányokat folytatott, továbbá az oroszon és németen kívül több nyelvet is elsajátított, köztük az angolt, franciát, latint és olaszt is, ami későbbi karrierjében sokat segített.



Bár jól énekelt, egy bankban kezdett dolgozni, ahol ügyfele lett Carl Martin Öhman svéd tenor, aki miután meghallgatta, elvállalta a képzését. 1950-ben ösztöndíjat nyert a Stockholmi Konzervatóriumba. Még növendékként választotta ki Walter Legge, az EMI kiadó egyik producere Dmitrij szerepére a Borisz Godunov felvételéhez.



Operaszínpadon 1952-ben debütált Stockholmban, hamarosan meghívták a milánói Scalába, a Párizsi Operába, a New York-i Metropolitanbe és a londoni Covent Gardenbe. Herbert von Karajan a legnagyobb Mozart-énekesnek tartotta, mások a hangok poétájának. Luciano Pavarotti azt állította: nincs tenor, akinek a magas regiszterben szebben csengene a hangja, mint Geddának.



Tökéletes hangképzésének és énektechnikájának, hatalmas hangterjedelmének köszönhetően könnyedén és kitűnően tolmácsolta a legnehezebb tenorszerepeket is, az operaszínpadon kívül a koncerttermek nagyszerű dalénekesei között tartották számon. Pályafutásának nagy szerepeit több mint kétszáz lemez is megörökítette.



Sokoldalú művész, nagyszerű pedagógus volt, svájci otthonába visszavonulva néhány tanítványt is vállalt. Mások mellett Brickner Szabolcs is részt vett a mesterkurzusán. Gedda hatvanas évek végétől többször is fellépett a budapesti Operaházban.

