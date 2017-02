Kapcsolatok • Frenreisz Károly A Dal 2017 - Frenreisz Károly reagált: A rockot nem lehet leírni! Szombaton rendezik A Dal 2017 második elődöntőjét. Frenreisz Károly, a zsűri tagja, a Skorpió vezetője, a Metro és az LGT egykori zenésze örömtelinek tartja, hogy az idei showműsorsorozatban a tavalyival ellentétben rockprodukciókat is láthat és hallhat a közönség. "Szerettük volna, ha a harminc kiválasztott dal a könnyűzene széles spektrumát lefedje, ez a közönség lehetőségét is szélesíti. A nevezett több mint háromszáz dal között sajnos nem volt sok rockszám, annak azonban örülök, hogy kettő bekerült a válogatóba, egy pedig jelenleg is versenyben van" - mondta Frenreisz Károly az MTI-nek. Bár a Peter Kovary & The Royal Rebels nem jutott tovább a második adásból (mindössze két ponttal maradtak le), a Leander Kills Élet című dalával holtversenyben megnyerte az első válogatót, és most szombaton a fináléba kerülésért száll harcba. "A rockot nem lehet leírni, nagyon időtálló zenei műfaj. Ha körülnézünk a világban, hogy melyek azok a produkciók, amelyek stadionokat képesek megtölteni, szinte kizárólag ilyen előadókat tudunk mondani, gondoljunk például a Rolling Stonesra, a Guns N' Rosesra, az AC/DC-re vagy a Metallicára. Jó látni, hogy a fiatal zenekarok is vissza-visszanyúlnak a rockklasszikusokhoz" - fejtette ki a dalszerző, énekes, basszusgitáros. A 70. születésnapját tavaly ünnepelt Fonogram-életműdíjas zenész elképzelhetőnek tartja, hogy a frontember Köteles Leander által vezetett négytagú Leander Kills akár a végső négyig is eljuthat, ott sorrendet már a közönség szavazatai döntik el. "Zsűritagként természetesen objektívnek kell lennünk, nincs olyan, hogy egy műfajt vagy stílust előnyben részesítünk. Idén nehezebbnek érzem a győztes dal kiválasztását, mint tavaly, mert sok jó és különböző stílusú szám van, míg 2016-ban Freddie kiemelkedett a mezőnyből. Van olyan, hogy a zsűriben négyen négyfélét gondolunk, talán most nehezebb lesz kompromisszumra jutnunk. Nincs még kiválasztottam, több favoritom van" - jegyezte meg Frenreisz Károly. A Dal 2017-ben a korábbi éveknél több együttes, formáció jutott a legjobb 18 közé, összesen tíz, közülük hét a szombati (második) elődöntőben lép színpadra. "Ennek talán az lehet az oka, hogy egy showműsorról van szó, ha egy produkció jó, egy zenekar vizuálisan sokkal vonzóbb tud lenni, mint egy énekes. Vannak dalok, amelyek a rádióban fantasztikusan jól szólnak, de a tévében nem működnek olyan jól, miközben a látvány megnöveli egy dal erejét". Idén az elődöntőkbe jutott dalok fele magyar, fele angol nyelvű. Frenreisz Károly kiemelte, hogy sok mai szövegíróból hiányolja az egyéni ízt. "Pedig a szöveg nagyon fontos, kell egy ötlet, egy kép, egy bemondás vagy egy kis történet, hogy jó legyen a dal. Vannak azért remek munkák, a legjobb dalszövegért járó díj nyertesét vagy nyerteseit szombaton jelentjük be. Az én szívem a magyar szöveg felé húz, szerintem magyarul énekelve sokkal gyorsabban el lehet jutni a hallgatóhoz, mint angolul". A zenész elmondta, hogy a Skorpió együttes idén több koncertet ad, számos megkeresést kaptak külföldről is, a pontos dátumok hamarosan kiderülnek. A zenekar valamennyi tagja a magyar rockzene történetének kiemelkedő alakja: az éneklő és basszusgitározó Frenreisz Károly mellett Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor gitározik, Pálvölgyi Géza billentyűs hangszereken játszik, Németh Gábor pedig dobol. - MTI - [2017.02.11.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitároktatás, basszusgitároktatás szolgáltatás » oktatás [2017.02.09.]

