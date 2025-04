Jegyek: Il Volo visszatér Budapestre - új világturnéval az MVM Dome-ban A koncertre 2025. november 14-én kerül sor, a jegyértékesítés pedig 2024. december 13-án 11:11-kor indult. Budapest, 2025. november 14. – MVM Dome Kapunyitás: 18:30 | Kezdés: 20:00 Világhírű hangok, olasz elegancia és pop-opera, ami milliókat varázsol el világszerte – az IL VOLO újra Magyarországon! A Piero Barone, Ignazio Boschetto és Gianluca Ginoble alkotta trió bejelentette 2025-ös LIVE IN CONCERT turnéját, melynek egyik kiemelt állomása a budapesti MVM Dome lesz.



Il Volo jegyek A világturné bejelentését óriási nemzetközi érdeklődés övezi – nem véletlenül, hiszen az IL VOLO legutóbbi, Ad Astra (International Edition) című albumával és friss kislemezével, a Tra le onde-val új szintre emelte az eddig is páratlan zenei világát. A koncertsorozat nem csupán a klasszikus slágereket hozza el a közönségnek, hanem több újdonságot is, melyek tökéletesen illeszkednek a trió jól ismert stílusához. Az est minden ígérete szerint nemcsak zenei, hanem érzelmi utazás is lesz – egy találkozás, amit a magyar közönség már régóta várt. [2025.04.23.]