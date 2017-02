Nyugodjon békében! A premier előtt lett rosszul a magyar színész A színész 64 évet élt Életének 64. évében, súlyos betegség után szombaton elhunyt Galkó Bence színművész, a Szegedi Nemzeti Színház tagja. Temetéséről később intézkednek. A Mesél a bécsi erdő kisszínházi bemutatója előtt lett rosszul, a premieren kollégája ugrott be helyette. Mindenki bízott benne, hogy most is felépül, hiszen sok mindenen keresztülment már, legendás szívóssággal küzdött meg komoly betegségekkel. - írja a delmagyar.hu. [2017.02.12.] Megosztom: