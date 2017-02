A Dal 2017: Radics Gigiék változtatnak Elérkezett „A Dal” idei műsorának utolsó fordulója. A döntőben 8 versenyző méretteti meg magát újra, hogy elnyerje a zsűri és a közönség kegyeit. A múlt pénteki elődöntőben egyenes ágon jutott tovább Radics Gigi, aki teljes erőbedobással és kisebb változtatásokkal készül a nagy napra. Radics Gigi számára nem ismeretlen terep az hazai euróviziós válogató, harmadik alkalommal van ott a legjobb 30 között. A zsűri és közönség pontjai alapján a válogatóból és az elődöntőből is egyenes ágon jutott tovább a végső döntőbe. Idén egy nagyívű balladával készült az énekesnő, amely Gigi szerint az egyik legszemélyesebbre sikerült dala, témája pedig az igaz barátság. A zsűri külön kiemelte, hogy Gigi előadásmódja és lehengerlő éneklése egy tökéletes produkciót eredményezett ezúttal is. Gigi így mesélt a „See It Through”-ról: „Ez az első olyan eurovíziós versenydalom, amivel nemcsak azonosulni tudok, hanem a zeneszerzője is vagyok. Nagyon szeretem a magyar és az angol szöveget is. Talán a magyar szöveg kicsit közelebb áll hozzám a megfogalmazás miatt, ám a műsorban angolul énekelek, hisz a legfőbb célom a nemzetközi versenyre való kijutás, és aztán persze a sikeres helytállás.” Gigi számára nagyon fontos, hogy a döntős produkciója teljesen magával ragadó legyen, ezért a hangszerelésben némi változás történt. A grandiózus összhatáshoz persze az énekesnő csodálatos, óriási színpadi ruhája is hozzájárul majd. [2017.02.16.] Megosztom: