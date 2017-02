Indul a Hangszert a kézbe roadshow Indul a Hangszert a kézbe című interaktív zeneoktatási roadshow Hangszert a kézbe címmel hónapokig tartó nagyszabású, interaktív zeneoktatási roadshow indul február 28-án. A sorozat hét várost érint, a fővédnök Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. A roadshow a magyar zeneoktatás történetének egyik legnagyobb szabású eseménye lehet. Hét városban díjtalanul látogatható interaktív hangszerkiállítás, hangtechnikai eszközök, ministúdiók, rendhagyó ének- és zeneórák, koncertek, szakmai rendezvények várják az érdeklődőket - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.



A 6-12. osztályos diákokat célzó Hangszert a kézbe fő célja a gyerekek, fiatalok, illetve szüleik és tanáraik figyelmének felkeltése a zenélésre, a könnyűzene tanulásának lehetőségeire.



Kéthetente más-más városban időzik a rendezvény, egy-egy városban öt napon át mintegy harminc program lesz. Az első állomás a szolnoki Aba-Novák Agóra február 28. és március 4. között. Pénteken és szombaton fellép Szeder, a Flatband, az Organism, Muck Éva, a 1 Life, illetve a Szolnoki Bartók Béla Zeneiskola Big Band. A szolnoki esemény védnöke Kállay Mária kormánymegbízott.



A további állomások: Debrecen, Nyíregyháza, Pécs, Szombathely, Kecskemét és Budapest.



A Hangszert a kézbe sorozatot a Hangszeresek Országos Szövetsége (Hanosz) szervezi az NKA Cseh Tamás Program Könnyűzenei Oktatási Alprogramjának részeként, annak támogatásával. A projekt legfontosabb eleme egy mintegy 400 négyzetméteres interaktív hangszerkiállítás és hangszersimogató. Itt szakemberek közreműködésével kézbe vehető és kipróbálható több mint száz hangszer és hangtechnikai berendezés. Külön standon lehet gitárokkal és basszusgitárokkal, dobokkal, billentyűs hangszerekkel, ének- és elektronikuszenei tartozékokkal, valamint ministúdiókkal ismerkedni.



Délelőttönként 9-13 óráig iskolai csoportoknak szervezett rendhagyó énekórák és előadások lesznek, amelyek bemutatják a könnyűzene és a könnyűzenei hangszerek fejlődésének történetét, az irányzatok és a stílusok kialakulását és sokszínűségét. Mindezt fiatal tehetségek és profi hangszeres demonstrátorok koncertjei egészítik ki, ezek elmélyítik a zenei emlékeket és meggyőzően bemutatják a hangszerrel élés perspektíváit.



Délutánonként kísérőrendezvények, konferenciák, képzések, játékok kapcsolódnak a kiállításhoz. Könnyűzenei szakmai szervezetek, médiumok és zeneiskolák mutatkoznak be, lesznek zenetörténeti előadások, szakmai beszélgetések, zeneipari képzések, illetve helyi és a Cseh Tamás Program Induló Előadói Alprogramja által támogatott zenekarok is színpadra lépnek.



A programsorozat megvalósítására a Cseh Tamás program Ideiglenes Kollégiuma meghívásos pályázatot írt ki a Hanosznak. A programsorozat megvalósításába bevonják a legfontosabb szakmai szervezeteket, legismertebb képzőhelyeket, zenetanárokat és előadóművészeket.

[2017.02.16.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitároktatás, basszusgitároktatás szolgáltatás » oktatás [2017.02.09.]

hegedű hangszer [2017.02.08.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu