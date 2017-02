Búcsú egy apától, testvértől, baráttól és zenésztől Még tavaly vettünk kényszerű búcsút a Capriccio és az új-Mini formáció nagyszerű rock-blues gitárosától, aki korai halálával két kiskorú gyermeket, valamint igen nehéz anyagi körülményeket hagyott hátra. Gazdag Viktor családjának megsegítésére összefogott a rock társadalom: barátai és egykori zenésztársai február 25-én nagyszabású koncerttel emlékeznek rá a Gödör klubban. Viszonylag későn, tizenkilenc évesen kezdett gitározni, tehetségét a 2000 óta működő, előbb Bőrgyári Capriccio, majd a jogutód Capriccio zenekarban kamatoztatta. Egy Török Ádámmal lezajlott közös turné után 2014-ben a Mini zenekarvezető-alapító meghívta ujjá alakuló csapatába, amelynek egészen a haláláig tagja maradt. Viktort muzsikus tehetsége, hangszeres tudása, de pozitív emberi tulajdonságai is, egy csapásra közkedveltté tették úgy a zenészek, mint a közönség körében. 2017. február 25-én, szombaton 20 órától a Gödör klubban (Bp.1061 Király u. 8-10. – Passage Center) nagyszabású koncerttel emlékeznek a fiatalon és tragikus körülmények között elhunyt gitárosra. Színpadra lép a Tátrai Tiborral kiegészült Új-Mini együttes (Török Ádám, Németh Károly, Zsoldos Tamás, Tóth Dénes, vendég: Fehér Ádi 11 éves bluesgitáros), továbbá a Capriccio zenekar (Radovics „Kyru” László, Zsoldos Tamás, Kecskés András, Tóth Dénes, valamint vendég: Váry László). Mindemellett a Bőrgyári Capriccio ősalakulata, valamint Muffin együttes (Szabó Leslie közreműködésével) is sok jó zenével kíván végső búcsút venni barátjától. A belépőjegyekből származó bevételt a szervezők és a közreműködő zenészek Gazdag Viktor családjának, elsősorban két kiskorú gyermekének ajánlják fel. Jótékonykodjunk tehát, és búcsúzzunk együtt a családapától, a jó baráttól és a kiváló muzsikus-gitárostól! - Hegedűs István - [2017.02.19.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Énekesnőt keresek zenekar [2017.02.19.]

