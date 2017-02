Idén is lesz Get Closer Budapest Jazz Fesztivál Budapesten Napi két koncerttel és lengyel dzsesszfotósok kiállításával várja az érdeklődőket a 2. Get Closer Budapest Jazz Fesztivál március 24. és 26. között a MOM Kulturális Központban Budapesten. A háromnapos program gerincét John Scofield új formációja, Richard Galliano és Ron Carter duója, valamint Erik Truffaz új zenei projektje adja - közölték a szervezők az MTI-vel.



A Grammy-díjas John Scofield, a modern jazzgitározás meghatározó alakja új projektjének a Country For Old Men címet adta. A legendás tangóharmonika-bőgő duó, Richard Galliano és Ron Carter a New Yorkhoz és Párizshoz kötődő első lemezük repertoárjára alapozza műsorát. Három év után új felállással és új programmal érkezik kvartettje élén Erik Truffaz trombitás.



A fesztivál magyar fellépői műsorukkal a magyar jazzélet kiemelkedő alakja, Vasvári Pál basszusgitáros előtt tisztelegnek. A nyáron elhunyt zenész formációit fia, a szintén basszusgitáros Vasvári Márton viszi tovább.



Az In Line koncertprogramjában az új kompozíciók mellett az elmúlt 27 év legsikeresebb számai is elhangzanak, fellép továbbá a Vasvári String Trio és a Kárpáti Dódi Priváti Project.



