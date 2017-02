New Yorkban lép fel a Virtuózok győztese A Carnegie Hallban lép színpadra március 1-jén Kökény Tamás nagybőgős, a Virtuózok második évadának fődíjasa, akinek a New York-i fellépési lehetőséget az Armel Opera Festival ajánlotta fel. Kökény Tamás az MTI-nek elmondta: a koncerten a klasszikus darabok közül Giovanni Bottesini Tarantella, Liszt Ferenc Szerelmi álmok, Niccolo Paganini Mózes fantázia és Astor Piazzolla Libertango című műveit is előadja Ennio Morricone Cinema Paradiso és John Williams Schindler listája című filmzenéi mellett. Hozzátette, hogy a műsort a szívéhez közel álló darabokból válogatta össze.

"Ki sem tudom fejezni, hogy mekkora dolog ez számomra" - hangsúlyozta, hozzáfűzve: "szerintem sírni fogok, amikor kiállok a közönség elé a Carnegie Hall színpadára és ott játszhatok".

"A Virtuózok teljesen átformálta az életemet" - mutatott rá a fiatal művész, aki elmondása szerint a klasszikus zenei tehetségkutató verseny győzelme óta nagyon sok művésszel és zenésszel ismerkedett meg, barátokat és rajongókat szerzett, felismerik az utcán. Kiemelte, hogy győzelme óta volt már koncertezni Brüsszelben és Párizsban is, és nagyon sok élményben volt része.

A jövőjéről annyit mondott: "a világ egyik legnagyobb szólista bőgőművésze szeretnék lenni", s természetesen szeretne diplomát szerezni a Zeneakadémián.

Az amerikai koncerten közreműködik Szüts Apor (zongora), Boateng Stephany Kármen (zongora), Sándor Zoltán (hegedű) és Tóth Bettina (hárfa), zenei vezető Bolyky Zoltán.



- MTI - [2017.02.19.]

